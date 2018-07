Inhalt Seite 1 — Vorsicht mit Werbesprüchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Waren, die in der Bundesrepublik mit ausländischen Bestandteilen unter Leitung und Aufsicht eines ausländischen Unternehmens hergestellt werden, dürfen trotzdem nicht ohne weiteres als Waren ausländischer Herkunft bezeichnet und in der Werbung als Auslandsprodukte hingestellt werden. So erklärt es der Bundesgerichtshof in einem jetzt veröffentlichten Urteil. Eine solche Werbung ist auch dann unzulässig, wenn die Inlandware der ausländischen Originalware objektiv gleichwertig ist und von vielen Kunden sogar der Auslandsware vorgezogen wird. Bei der Bezeichnung der örtlichen Herkunft einer Ware darf das Publikum nicht durch irreführende Angaben zu der Annahme verleitet werden, daß es sich um im Ausland hergestellte Gegenstände handelt. Eine solche Verwechslung ist besonders dann leicht möglich, wenn ein ausländisches Unternehmen in Deutschland gleiche oder ähnliche Ware herstellt oder wenn die Waren im Inland von einem Lizenznehmer auf den Markt gebracht werde. (BGH Aktenzeichen I b ZR 36/63, NJW 1965 Heft 40, Seite 1853)

*

Für Flugreisen ist eine besondere Flugunfallversicherung auf jeden Fall empfehlenswert. Die allgemeine Haftpflicht der Luftfahrtgesellschaften ist nämlich sehr begrenzt, wobei außerdem noch das Verschulden der Gesellschaft nachgewiesen werden muß, was praktisch kaum möglich ist. Oft beachten die Passagiere auch nicht, daß bei ihren privaten Lebens-, Unfall- oder Krankheitsversicherungen Flugunfälle manchmal ausgeschlossen sind. Es lohnt sich also, die Versicherungsbedingungen daraufhin genau zu prüfen. Erfahrene Flugpassagiere schließen daher für jeden Flug eine besondere Versicherung ab. Das ist schon für fünf Mark möglich, und zwar mit Hilfe der auf fast allen Flughäfen aufgestellten Versicherungsautomaten. Um sich für den beabsichtigten Flug zu versichern, zieht man einen Versicherungsschein am Automaten und wirft den ausgefüllten Schein in den Automatenkasten. Einen weiteren Schein schickt man an seine Angehörigen, den dritten behält man. Bei Flügen innerhalb Europas bis zu 800 Kilometern ist man mit 50 000 Mark für Tod oder Invalidität versichert. Bei Flügen bis zu 8000 Kilometern beträgt die Versicherungssumme 20 000 Mark, drüber hinaus 10 000 Mark.

Der Bundesgerichtshof schützt Käufer und Verkäufer gegen irreführende Warenbezeichnungen, die zu Verwechslungen führen können. Wenn beispielsweise ein bekannt gewordenes Waschmittel „Sonil“ heißt, darf ein anderes Waschmittel nicht einfach als „Sanil“ auf den Markt gebracht werden. So haben die Bundesrichter auch die Markenbezeichnung „Renta“ als unzulässig gewertet, weil die Verwechslung mit der bekannten Marke „Centra“ zu leicht möglich sei. Bei der Überfülle ähnlich klingender Warenbezeichnungen weiß der Käufer sonst nicht, ob er tatsächlich den gewünschten Markenartikel erhält, und die Produzenten solcher Erzeugnisse machen sich zum Nutznießer der Werbung eines anderen Unternehmers. Die Bundesrichter. beriefen sich dabei auf die Erfahrung, daß durch das übliche flüchtige Hinsehen oder Hinhören Verwechslungen ermöglicht werden, was mitunter ja auch durch die Anlehnung an einen bekannten Markennamen beabsichtigt wird. (BGH Aktenzeichen I b ZR 58/63, NJW Heft 40, Seite 1856)

Bei der Hingabe von Wechseln für fällige Forderungen wird nicht immer vereinbart, daß der Schuldner auch die Spesen für die Wechselhingabe zu tragen habe. Daraus wird mitunter gefolgert, daß Diskontspesen vom Schuldner nur dann zu zahlen seien, wenn das ausdrücklich vereinbart sei. Diese falsche Ansicht hat jetzt auch der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung widerlegt. Die Bundesrichter erklären, daß mit der Hingabe der Akzepte bereits stillschweigend vereinbart werde, daß der Schuldner die Diskontspesen tragen müsse, da es sich ja um eine Art Kreditgewährung handele. Oft müsse der Gläubiger selbst Kredite beanspruchen, um Wechsel hereinnehmen zu können. Die Kosten eines Kredits, also auch einer Wechselannahme für fällige Forderungen, habe immer der Schuldner zu tragen, wenn nicht ausdrücklich gegenteilige Vereinbarungen getroffen würden. (BGH Aktenzeichen VII ZR 176/63, NJW 1965 Heft 40, Seite 1853)

*

Am 15. Oktober 1965 ist ein wichtiges Gesetz in Kraft getreten: Die Bestimmungen über den Schutz der Bevölkerung gegen vermeidbaren Baulärm. Danach muß jeder, der Baumaschinen betreibt, dafür sorgen, daß alle Geräusche der Baumaschinen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Das ist eine äußerst bedeutsame Neuerung, weil dadurch die veralteten Lärmerzeuger, die heute noch oft recht rücksichtslos eingesetzt werden, verschwinden oder auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden müssen. Außerdem hat das Bauunternehmen alle Vorkehrungen zu treffen, um die Ausbreitung unvermeidlicher Baustellengeräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken. Bei Nichtbefolgung dieser Schutzbestimmungen für die Bevölkerung kann der Betrieb der Baumaschinen untersagt werden. So müssen auch jederzeit Geräuschmessungen durch Behörden gestattet werden. (Bundesgesetzblatt 1965 Teil I Seite 1214)