Inhalt Seite 1 — Warum eigentlich Bildungspolitik? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Bildungspolitiker müssen Optimisten sein. Säßen sie nörgelnd am Schreibtisch, so hätten die den Beifall für sich, die "siehste" sagen und "kritisieren können sie, aber ...".

Bildungspolitiker ohne ein enges Verhältnis zur Gattung "Utopie" könnten aufgeben – es würde sie schnell der Glaube verlassen, zu retten sei, was gerettet werden muß. So aber schauen sie sorgenvoll auf die Gegenwart und hoffend in die Zukunft und predigen ihren unaufmerksamen Zeitgenossen.

Ein kritischer Optimist ist Friedrich Edding, Ordinarius für Bildungsökonomie an der Technischen Universität Berlin und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er betreibt das mühsame Geschäft der Aufklärung mit Feuer und im Vertrauen auf die Überzeugungskraft der Wissenschaft.

Friedrich Edding: "Bildung und Politik"; Opuscula 25, Verlag Günther Neske, Pfullingen; 55 S., 2,80 DM

enthält drei Vorträge, gehalten im letzten Wintersemester an der Technischen und an der Freien Universität Berlin, in denen auf die Frage geantwortet wird: "Warum eigentlich Bildungspolitik?"

Zum Unterschied von mancher ebenso verdienstvollen Untersuchung, die entweder zu lang oder zu kompliziert geraten ist, als daß man sie der Allgemeinheit empfehlen könnte, sind diese Vorträge von lobenswerter Kürze und verständlicher Exaktheit.