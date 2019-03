Von Hans-Heinrich Isenbart

Vielleicht war’s Siegestaumel, vielleicht Scherz; wahrscheinlich machte sich sein Glück lauthals Luft. "Where are the hounds?" rief Lawrence Morgan aus Neusüdwales schallend über die weite Ebene von Pratoni del Vivaro in den Albaner Bergen, als er mit seinem damals siebenjährigen Wallach Salad Days über den breiten Graben, der so manchen Konkurrenten kopfstehen ließ, wie im Flug hinübersetzte. Und noch einmal: "Has anybody seen the hounds...?"

Der 45jährige Australier galoppierte der Goldmedaille in der Großen Vielseitigkeitsprüfung der Olympischen Spiele 1960 entgegen. Unversehens fühlte er sich wie in frisch-fröhlicher Jagd hinter der Meute. Und als der Sieg errungen war, reiste er nach England, mietete sich in der Beaufort County ein Haus nebst Boxen und ritt auf seinem Olympiapferd Jagden hinter den berühmten Hunden des Duke of Beaufort, der dort im Herbst fünfmal in der Woche als master vor einem starken Feld von Reitern Füchse sucht und mit der Meute hetzt.

Der Streit um die Fuchsjagd zu Pferde gehört zum britischen Herbst wie der Wind, der die Blätter vom Baum weht. Die einen sagen: wer Füchse mit Hunden zu Tode hetzt, sei ein elender Tierquäler. Die anderen entgegnen: wer einen Fuchs mit der Schußwaffe erlegt, begehe Meuchelmord. Die einen behaupten kühn: der Fuchs sei da, gejagt zu werden; ihm fehle direkt etwas, wenn er nicht vor den Hunden laufen dürfe. Die anderen antworten wütend: der arme Fuchs sei nichts als Vorwand für eine Veranstaltung von Snobs, die keinen neben sich dulden, der nicht ein Jagdpferd besitzt. Das letzte Wort haben die Jagdreiter: abgesehen davon, daß ein Herzog wie jener von Beaufort, zum Beispiel, gar kein Snob sein könne, habe der Fuchs eine ehrliche Chance; die besten Füchse könnten eben doch ihren Balg retten. Das ist nicht so falsch; denn oft jagt man fünf Füchse an einem Tag, und die Hunde bekommen nur einen.

Par force – das Wild ohne Waffe erlegen. Seltsam, dem Ausdruck "Parforcejagd" gibt es nur im Deutschen; er wird in keinem anderen Land gebraucht, auch dort nicht, wo – wie das Wort verrät – die Reitjagdsitten sich zuerst entwickelten. Aus der Zeit Ludwigs des Heiligen, aus dem Frankreich des 13. Jahrhunderts, stammen die Zeremonien des Waidwerks hoch zu Roß. Und dort waren und sind auch die ältesten Meuten zu Hause, darunter die vier "Königlichen", die races royales. An der Spitze stehen die chiens de Saint Hubert. Kaum geringer im Rang sind die chiens gris de Saint Louis, die grand chiens blancs und die chiens fauve de Bretagne. Der Ursprung dieser Rassen verliert sich im Dämmern der Geschichte; die Urahnen sind die Laufhunde des Jura. Die Hubertus-Hunde, die man nach England holte, heißen dort old souther hounds. Etwas kleiner sind die foxhounds ‚ noch kleiner die beagles. Der beagle ist sehr schnell und wird gelegentlich auch zur Hasenjagd verwendet. Die ideale englische Reitjagd gilt jedoch dem Fuchs. Schier unübersehbar sind die Fuchsmeuten in England und Irland.

Sie sind im Jagdkalender aufgeführt. Es ist ein dickleibiges Buch, das jedes Jahr erscheint und unter anderem die Zahl der Jagdtage in der Woche und den Standort des Kennels, des Hundestalls also, angibt – und den Anzug, in dem geritten, wie jenen, in dem dann zu Abend gegessen wird. Blättert man im Jagdkalender, hat man durchaus den Eindruck, als sei die Farbe des Kragens und der Aufschläge auf dem roten Frack beim Dinner genauso wichtig wie die Jagd selbst.

In Deutschland ist die Reitjagd auf Wild verboten. Aber wir machen es hier den englischen und irischen Jagden möglichst ähnlich, auch mit Meuten, die bei uns mit allgemein wachsendem Wohlstand wieder zahlreicher geworden sind. Auf künstlich gelegter Fährte jagen sie über einen Geländekurs, den man so schwer oder so leicht machen kann, wie man will. Nur eines kann man dabei nicht bestimmen: das Tempo. Ohne Hunde mag man schnell oder langsam reiten; aber wenn die Hunde laufen, und die Fährte, der scent, steht gut (vielfach nimmt man Anis, wenn es ganz schnell gehen soll), dann heißt es für die Reiter wahrhaft "Beine zu und Luft in der Faust".