Sonntag, 24. Oktober, die Untersuchung:

Mit sechswöchiger Verspätung wurde dieser letzte Beitrag zu der Sendereihe "Die Freiheit der Persönlichkeit" von einem routinierten Sprecher rasch und unauffällig heruntergelesen – einschließlich einiger korrekt wiedergegebener Tippfehler. Der Autor selbst, der Marburger Professor für wissenschaftliche Politik Wolfgang Abendroth, hatte sich geweigert, seinen Beitrag zu sprechen. Mit Grund.

Die Vorgeschichte der Sendung begann am 14. Juli. Der Leiter des "Kulturellen Worts", Dr. Frisé, bat in einem wohlgesetzten Brief Professor Abendroth um einen Beitrag zur Sendereihe "Die Freiheit der Persönlichkeit". Ausdrücklich wies er darauf hin, daß in der gleichen Sendereihe Willi Bongard, Wirtschaftsredakteur der ZEIT, über die "Freiheit des freien Unternehmers" sprechen werde, und fügte hinzu: "Es erscheint uns angebracht, zu dem Beitrag von Willi Bongard einen Kontrapunkt zu setzen." Man denke dabei an eine kritische Untersuchung über die Situation der Arbeitnehmer, und ob der Herr Professor, bitte schön, rechtzeitig vor dem Sendetermin am 5. September das Manuskript liefern könne?

Abendroth sagte zu, erlitt aber bald bei einem Autounfall schwere Verletzungen und bat um einen Terminaufschub. Nein, sagte der Hessische Rundfunk, man brauche das Manuskript so nötig, er möge es doch bitte trotzdem schreiben. Abendroth schrieb und lieferte pünktlich ab.