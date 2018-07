Braucht die berufstätige Frau Prestige Ein Fazit aus Gesprächen mit 43 Erfolgreichen

Von Elisabeth Müller-Luckmann

Das Thema „berufstätige Frauen“ ist offenbar derzeit noch unerschöpft; in der öffentlichkeit scheint es von Sachverständigen zu wimmeln, die den Gegenstand von allen nur vorstellbaren Seiten beleuchten, ihn in ein trübe-verhangenes Licht oder auch ein kühl-sachliches rücken, die versuchen, ihm grelle oder freundliche Glanzlichter aufzusetzen. Es fehlt tatsächlich kaum eine Nuance und auch kaum ein Motiv, den Frauen eine außerhäusliche Tätigkeit mehr oder weniger vorsichtig zu verleiden oder schmackhaft zu machen. Das Thema gehört zu denjenigen, von denen jeder etwas zu verstehen glaubt und teilt damit das Schicksal zum Beispiel der Pädagogik, die man auch gern leichthin beurteilt, weil man einmal ihr Objekt war. Und: wer würde schon zugeben, von Frauen nichts zu verstehen!

Vor allem der erfolgreichen Frau an exponierter Stelle scheint das Interesse der Öffentlichkeit absolut sicher zu sein. Als unwiderstehlich erweist sich hier die Mischung von: tüchtig, gepflegt, jung bis „noch“ jung (sehr dehnbar); dazu gehören noch einige (nicht übertriebene) hausfrauliche Qualitäten und möglichst auch der Besitz eines (mindestens nicht untüchtigen) Mannes und von Kindern, die offensichtlich keine Opfer eines Mangels an Nestwärme sind. Auf kaum einem Gebiet scheint die Klischeevorstellung so beruhigend zu sein wie bei der Einschätzung des anderen Geschlechtes, und so erfreut sich das Bild der charmanten, unaggressiven Karrierefrau großer Beliebtheit, obwohl realiter eine Karriere gänzlich ohne Aggressivität kaum vorstellbar ist.

Für Psychologen und Soziologen hingegen erweist sich das Thema als recht spröde. In den meisten Bereichen, die es umfaßt, entzieht es sich weitgehend Feststellungen von befriedigender wissenschaftlicher Exaktheit. Gibt es überhaupt einen spezifisch weiblichen oder männlichen Stil der Berufsbewältigung als beweisbaren Gegensatz, von einigen physiologisch erklärbaren Besonderheiten abgesehen? Legt man einen wissenschaftlich strengen Maßstab an, so kann die Antwort immer nur mit Vorbehalten gegeben werden. Schwierigkeit und Komplexität werden noch gesteigert durch die Umstrukturierung sozialer Sachverhalte in der Zeit, die eine, alsbaldige Revision einmal gewonnener Erkenntnisse notwendig macht.

Unter diesem Aspekt ist eine „Fallsammlung“, deren Ergebnisse ich kürzlich auf einer Tagung, der Evangelischen Akademie Loccum vorgetragen. habe, durchaus bescheiden zu nennen. Wenn man erfahren will, in welchem Lichte erfolgreiche Frauen selbst diesen ihren Erfolg sehen, wie sie ihn erleben, dann sind repräsentative Umfragen sinnlos. Vielmehr muß man sich an die wenigen einzelnen wenden, die in ihrer Umgebung und darüber hinaus ziemlich unbestritten als erfolgreich gelten und die selbst auch erreicht haben, was sie wollten, deren Anspruchsniveau also erfüllt worden ist, manchmal über die ursprünglichen Erwartungen hinaus. An der Fragwürdigkeit des Begriffes „Erfolg“ ändert eine solche bewußt und entschlossen kurz gehaltene Richtschnur natürlich nichts.

Mit 43 derart „Erfolgreichen“, in der Mehrzahl Akademikerinnen, die meisten Anfang vierzig, Vertreterinnen aller Zivilstände und familiärer Stati, wurden intensive, oft geradezu von Seiten der Garantinnen bekenntnisartige Gespräche geführt. Das hat zur Folge, daß bei den persönlichen Daten dieser in weiteren Kreisen oft recht bekannten Frauen versucht werden muß, die Mitte zwischen Exaktheit und Diskretion zu halten.