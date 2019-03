Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die im Mittelmeergebiet wachsende Spritzgurke verwandelt ihre Fruchtkörper in "Raketentriebwerke", mit denen sie die Samen bis zu 12,70 Meter weit schleudert. Wie Dr. F. Overbeck und Dr. B. Wolters vom Institut für den wissenschaftlichen Film in Göttingen jetzt in der "Umschau" berichten, verfügt die Pflanze über einen osmotisch arbeitenden Luft-Kompressor, der im Inneren der drei bis fünf Zentimeter langen Gurken einen Druck bis zu 6,5 Atmosphären erzeugt. Der Stiel der wie eine Glockenblume herabhängenden Frucht sitzt wie ein Sektkorken auf dem oberen Ende. Sobald das Trenngewebe um den Verschluß herum reißt, wird die "Schrotladung" mit einem Knall schräg nach oben und die Fruchthülle in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Die ersten der 15 bis 50 Samen fliegen mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 16,7 Metern in der Sekunde und verstreuen sich über eine Fläche von 34 Quadratmetern. Dabei "zielt" die Spritzgurke nicht einmal im ballistisch optimalen Winkel von 43 Grad aufwärts, sondern steiler. Auf diese Weise können die "Geschosse" besser über das benachbarte Laub der Pflanze hinwegfliegen.

Neue "Discovery"-Expedition

Das englische Forschungsschiff "Discovery" ist zu einer internationalen Expedition in den Atlantik ausgelaufen. Britische Ozeanographen und Fischereiexperten wollen gemeinsam mit wissenschaftlichen Gästen aus den USA, aus Brasilien und Portugal Wasserschichten im Meer untersuchen, die Schallwellen besonders stark zurückwerfen.

Diese Schichten, die seit zwanzig Jahren immer wieder beobachtet wurden, enthalten wahrscheinlich Unmengen kleiner Organismen. In einigen Fällen konnte das nachgewiesen werden. Aber technische Schwierigkeiten behinderten die genauere Untersuchung dieser Schichten, die vermutlich als Nahrungsquelle für Fische eine Rolle spielen.

Mit zahlreichen modernen Geräten ausgerüstet, will die "Discovery"-Expedition jetzt das Problem lösen. Echolotgeräte sollen gleichzeitig Schallwellen auf sieben verschiedenen Frequenzen in das Wasser senden. Die aufgefangenen Echos werden von einer Apparatur gemeinsam ausgewertet und außerdem zwecks späterer ausführlicher Studien aufgezeichnet.

Netze verschiedenster Dichte, die in genau vorher bestimmter Wassertiefe geöffnet und geschlossen werden können, stehen zur Verfügung. Mit ihnen sollen die durch die Echolotungen aufgespürten Schichten auf Lebewesen aller Art untersucht werden.