Gold wurde billiger

Die Schalterpreise der Banken für Barrengold sind um 10 Mark je Kilo auf 4850 Mark zurückgenommen worden. Damit wurde die Preiserhöhung von Anfang August wieder rückgängig gemacht. Damals war der Goldpreis in London wegen der Pfund-Krise gestiegen. Inzwischen hat sich das Pfund wieder befestigt und die Nachfrage nach Gold ist wieder abgeklungen. Währungsfachleute glauben, daß die Pfund-Krise für absehbare Zeit überhaupt überwunden ist. Damit erklärt sich auch der Anstieg der Kurse der Dawes-Anleihe.

Eine österreichische Anleihe

In Österreich ist eine sechsprozentige Energieanleihe aufgelegt worden, und zwar über 400 Millionen Schillinge. Ihre Laufzeit beträgt 25 Jahre, der Emissionskurs 98 Prozent. Für deutsche Kapitalanleger ist diese Anleihe kaum interessant, weil in der Bundesrepublik bessere Konditionen geboten werden. Um die Emission für Steuerpflichtige in Österreich attraktiv zu machen, werden ihnen Vergünstigungen bei der Einkommensteuer eingeräumt, die aber nur dann gewährt werden, wenn der Zeichner seine Stücke bis zur Tilgung behält.

"Steuerfreie" unter Druck

Die Schwäche des deutschen Rentenmarktes hat jetzt auch die steuerfreien fünfprozentigen Pfandbriefe und Kommunalobligationen erfaßt. Zu Beginn dieses Jahres wurden für diese Papiere, bei denen die Zinsen steuerfrei vereinnahmt werden können, Kurse von 120 bis 123 Prozent geboten. Jetzt werden einzelne Emissionen nur noch mit 111 bis 114 Prozent bewertet. Der Kursrutsch wurde durch Tauschoperationen zugunsten niedrig bewerteter Industrieanleihen mit nur noch kurzer Laufzeit ausgelöst, weil sich bei ihnen durch den steuerfreien Rückzahlungsgewinn eine höhere Rendite ausrechnen ließ als bei den "Steuerfreien". Außerdem sind Posten an den Markt gekommen, die aus Liquiditätsgründen abgestoßen worden sind.