Nur wer Geist hat, sollte Besitz haben: Sonst ist der Besitz gemeingefährlich.

Friedrich Nietzsche

De Gaulle is not amused

Wegen Beleidigung General de Gaulles wurde Jaques Laurent, Autor des Buches "Mauriac sous de Gaulle", vorige Woche in Paris zu einer Geldstrafe von rund 4800 Mark verurteilt. Das Buch, von dem im vorigen Jahr 50 000 und seit Prozeßbeginn weitere 10 000 Exemplare verkauft wurden, war von Laurent als Antwort gemeint auf Nobelpreisträger Mauriacs hymnische De-Gaulle-Biographie. Das Gericht nahm Anstoß an 24 Stellen und verurteilte den Verlag mit 1600 Mark und die Zeitschrift Minute (wegen Vorabdrucks) mit 3200 Mark gleich mit.

Romanisten einig

In einem Offenen Brief an die Ständige Konferenz der Kultusminister haben die Direktoren von 18 Romanischen Seminaren an deutschen Universitäten um die Zustimmung zu einer vereinheitlichten Zwischenprüfung für das Fach Romanistik gebeten. Das bedeutet, daß 18 deutsche Professoren für ihr Fach in einem Kanon des Lehr- und Lernbaren übereinstimmen. Frischer Wind in der Hochschuldidaktik – das Beispiel sollte Schule machen.

Jugendbuchpreis