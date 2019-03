Zunahme der Betriebsunfälle

Täglich erscheinen in der Bundesrepublik etwa 200 000 Menschen nicht an ihren Arbeitsplätzen, da sie wegen eines Betriebsunfalles krank geschrieben sind. 1964 ereigneten sich rund 2,5 Millionen Betriebsunfälle, das sind 100 000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der tödlichen Unfälle stieg um mehr als zehn Prozent auf 4925. Ein Drittel der anzeigepflichtigen Unfälle ereignete sich in der Metallwirtschaft. Die Zahl der Renten, die aus der gesetzlichen Unfallversicherung gezahlt werden, hat Mitte 1965 erstmals die Millionengrenze überschritten.

Banknote über eine Milliarde Mark

Mit dem Hinweis, "solche Banknoten sind gefährlich", überreichte der Bund der Steuerzahler den neuen Bundestagsabgeordneten bei ihrer ersten Plenarsitzung den Nachdruck einer Banknote über eine Milliarde Mark, die während der Inflationszeit im Jahre 1922 ausgegeben worden war. Der Steuerzahlerbund mahnte dabei, daß nur eine verantwortungsbewußte Ausgabenpolitik und ein sorgfältiger Umgang mit Steuergeldern verhindern kann, daß solche Geldscheine wiederkehren. Ob die Abgeordneten sich bis ans Ende der Legislaturperiode an diese Warnung erinnern und sie vor der Verteilung neuer Wahlgeschenke beachten, bleibt abzuwarten.

Autobahngebühr für Ausländer?

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat dem Bundesverkehrsministerium den Vorschlag gemacht, von Ausländern, in deren Heimatländern eine Gebühr für die Autobahnbenutzung erhoben wird, auch in Deutschland eine solche Abgabe zu verlangen. Diese diskriminierende Gebühr soll nach den Vorschlag des AvD schon beim Grenzübertritt kassiert werden. Der AvD glaubt, daß damit ein Ausgleich dafür geschaffen wird, daß deutsche Touristen in Italien und Frankreich (ebenso wie die Einheimischen) für die Benutzung mancher Straßen Geld zahlen müssen.

Teure Concorde