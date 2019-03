Von Roberto Mansilla

Auf dem sechzehnten Kongreß des Internationalen Verlegerverbandes in Barcelona (Mai 1962) wurde von einigen der bedeutendsten literarischen Verleger Europas und Amerikas mit einiger Heftigkeit das Problem der spanischen Zensur aufgeworfen: der Vorzensur, der die spanischen Behörden ausnahmslos alle auf spanischem Gebiet gedruckten Bücher unterwerfen. Die Existenz einer solchen Zensurinstanz in Form einer rechtmäßigen Institution, als Teil der Gesetzgebung eines Landes, stand im Widerspruch zu den Statuten des Internationalen Verlegerverbandes; sie stand ebenfalls im Widerspruch zu anderen internationalen Verträgen, die Spanien unterschrieben hat und auf Grund deren es sehr viel wichtigeren internationalen Institutionen angehört. In anderen westlichen Ländern und natürlich in der kommunistischen Welt wird ebenfalls Zensur ausgeübt, aber meist auf indirekte und verschämte Weise und gewiß nicht so offiziell wie in Spanien.

Einige Monate nach diesem Kongreß, auf dem die Vertreter der spanischen Behörden und die mehr oder minder offiziellen spanischen Verleger wenig Schmeichelhaftes über ihr Regime und ihre kulturellen Institutionen zu hören bekamen, ließen die Ernennung von Fraga Iribarne zum Informationsminister und seine Versprechungen, die eine "Liberalisierung" des Systems in Aussicht stellten, auf einen Wandel hoffen. Aber nichts hat sich seitdem geändert. Wenn sie den Wunsch gehabt hätten, sich wieder damit zu befassen, so hätten sich die zum siebzehnten Kongreß in Washington versammelten Verleger Spanien gegenüber noch in genau der gleichen Lage befunden. Nur ihren Namen hat die Zensur seitdem gewechselt. 1962 nannte sich die Dienststelle des Ministeriums, die sie ausübte, "Abteilung für Bücherbegutachtung". 1965 nennt sie sich "Abteilung für bibliographische Orientierung".

Die Vorzensur wurde in Spanien durch einen Erlaß vom 28. April 1938 eingeführt und durch eine Verordnung des Innenministeriums (Abteilung für Presse und Propaganda, die Vorgängerin des heutigen Ministeriums für Information und Tourismus) vom 15. Juli 1939 bestätigt, einige Monate nach dem Ende des Bürgerkrieges. Diese Verordnung mit dem Titel "Verfahrensweise vor der Veröffentlichung von Büchern" ist noch immer in Kraft, ergänzt durch einige Anweisungen, die auf den Genehmigungs- oder Verweigerungsvordrucken als "Ergänzungsbestimmungen" zitiert werden. Sie bestimmt, daß "die kommerzielle Herstellungund Verbreitung von Büchern, Broschüren und Drucksachen und Gravuren jeder Art der Genehmigung des Ministeriums bedarf" (Paragraph 1) und daß "die Vorlage der Originale zwecks Gewähr der Druckgenehmigung für Spanien in jedem Fall dem Druck vorauszugehen hat" (Paragraph 2).

Die spätere Gesetzgebung hat daran nichts Wesentliches geändert. Der wichtigste Text ist die Verordnung des Informationsministeriums vom 5. Februar 1960. Sie schreibt vor, daß der Text, dessen Original der Behörde vorgelegt wird, in das Allgemeine Püblikationsregister einzutragen und daß bei der Genehmigung eine Nummer zuzuteilen ist, die in jedem Exemplar neben dem Datum der Veröffentlichung zu erscheinen hat.

Es existiert ein nun schon drei oder vier. Jahre alter Entwurf eines neuen Presse- und Druckgesetzes, der das Werk eines Mitarbeiters von Fraga Iribarne sein soll. Dieser Entwurf lag bereits in drei oder vier Fassungen vor und ist immer am Mißtrauen der Ausschüsse gescheitert, die er passieren muß, ehe er den Cortes der spanischen Volksvertretung, vorgelegt wird (diese Ausschüsse bestehen aus den Funktionären der Bischöfe, außerdem gehört ihnen ein – nicht literarischer – Verleger und ein Autor an, beide vom Staat ernannt).

Die Betroffenen (Schriftsteller, Verleger), denen dieser Gesetzentwurf bekannt wurde, sind der Meinung, daß er die Situation eher noch verschlimmern würde. Er ist nämlich vor allem ein Meisterstück unredlicher Widersprüche. In Paragraph 3 verbietet er dem Staat die Vorzensur – außer in den vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen. Aber in Paragraph 4 heißt es, daß die Antragsteller "freiwillig den Rat der Verwaltung einholen" können und daß diese freiwillige Beratung von jeder Verantwortlichkeit vor den Behörden befreie. Diese Befreiung aber erstreckt sich lediglich auf Sanktionen, die das Informationsministerium willkürlich verhängen kann – zusätzlich zu dem Vorgehen der Gerichte. Diese Sanktionen, also der Preis dafür, daß die Zensur nicht freiwillig befragt wurde, bedeuteten für den Fall, daß eine Veröffentlichung dem Ministerium nicht zusagt, das Risiko einer Geldstrafe, die bis zu einer Million Peseten betragen kann, oder den Entzug der verlegerischen Gewerbeerlaubnis. Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes scheint nicht sehr wahrscheinlich und würde auf jeden Fall nichts an der gegenwärtigen Vorzensurpraxis ändern.