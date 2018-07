FÜR jeden, der, durch das Dante-Jahr oder schon durch die Lektüre der „Göttlichen Komödie“ neugierig gemacht, die Persönlichkeit des Dichters kennenlernen will, die, wie das Werk selbst, seit siebenhundert Jahren lebendiger geblieben ist als alles, was jener uns zeitlich wie geistig so fernliegenden Epoche entstammt –

Olof Lagercrantz: „Von der Hölle zum Paradies – Dante und die Göttliche Komödie“, aus dem Schwedischen von Gisbert Jänicke; Insel-Verlag, Frankfurt; 216 S., Abb., 22,– DM.

ES ENTHÄLT eine Nacherzählung der hundert (3×33+1) Gesänge, die jede wichtigere Episode mit mehr oder minder ausführlicher Interpretation begleitet, weniger auf den philosophischen und religiösen Gehalt bedacht, auch nicht so sehr auf den historischen Hintergrund, um so mehr aber auf die menschliche Haltung Dantes bei diesen Begegnungen und Wanderungen: So wird das Charakterbild erreicht, das man in den meisten Kommentaren vergeblich sucht und entweder vom Philologischen erdrückt oder ins Legendäre gesteigert findet. Für die Zitate wurde die (reimlose) Übersetzung von Wartburg verwendet, die eines Anflugs von Trockenheit nicht entbehrt, aber ihre dichterische Schwunglosigkeit durch Gediegenheit wettmacht. Beigegeben sind dieser zeitnahen Rekonstruktion einer sagenhaften Gestalt zwei Dutzend Reproduktionen von Illustrationen zur „Göttlichen Komödie“, von frühen illuminierten Handschriften und Botticelli (nur zwei) über William Blake (vier Bilder) zu Gustave Dore (drei) und einem Rauschenberg, der eine arge Zumutung ist. Jedenfalls vermitteln die Bildbeigaben einen Begriff davon, wie stark Dante die bildende Kunst zu allen Zeiten beschäftigt hat, wider Erwarten ohne allzu schroffe Gegensätze: Das Wort des Dichters wirkte ausgleichend auf die Hand des Künstlers.

ES GEFÄLLT, weil Lagercrantz, Zeitungsredakteur in Stockholm, sich seinem von der Wissenschaft eingesargten Gegenstand mit subjektiver Hingabe an das Werk und hohem Wirklichkeitssinn nähert, immer mit dem Blick auf Dantes Zeit und unsere eigene zugleich – manchmal populär bis zum Naiven, manchmal von einem Erlösungs-Optimismus hingerissen, der bei Dante selbst mehr in der theologischen Konvention als im Charakter lag. Denn die „Göttliche Komödie“ ist zunächst ein Strafgericht, das ein gescheiterter, ehrgeiziger und verbitterter „Parteipolitiker“ in der Verbannung über seine Widersacher hielt, keinen Augenblick an seiner Berufung zu diesem Richteramt über die Großen der Zeitgenossenschaft und der Vergangenheit zweifelnd, und stolz genug, sich von Homer, Horaz und Ovid als ihresgleichen aufnehmen zu lassen.

Lagercrantz gelang es, anschaulich zu machen, was Dante erreicht hat: dem über Menschenmaß gehenden Traum von der Pein und der Seligkeit der Abgeschiedenen die Unmittelbarkeit eines Augenzeugenberichts zu verleihen. Vielleicht hätte es zu seinem Bilde noch gehört, Dante nicht nur in seiner Gegenwartsnähe zu zeigen, sondern auch als Gegenspieler der Gotik. Man spricht ihn zu oft als gotischen Christen an. Aber so getreu er sein Modell des Jenseits auch nach dem (durch Kopernikus erschütterten) Weltsystem der Kirche aufbaute, in die höchsten Höhen wie in die Tiefen des Abgrunds, die Struktur wirkt horizontal: Es ist die Linie des Irdisch-Menschlichen. Und fast entsteht der lästerliche Eindruck, daß Dante nicht baute, um Gott zu dienen, sondern um die Lebendigen und die Toten in die Ordnung zu verweisen, als deren Vollzieher er sich fühlte. Sein Ich war stärker als der Geist der Gotik; der Baumeister tritt nicht mehr hinter den Bau zurück, sondern davor, die demütige Anonymität des Schaffens ist aufgehoben. Dante hat die Gotik zurückgenommen.

E. S.