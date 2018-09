Inhalt Seite 1 — Max Merten contra Hans Globke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Juden-Deportationen unter der Lupe eines Gerichts

P. St., Bonn

Die 4. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts wurde von einem Angeklagten überlistet, ein brisanter politischer Prozeß mußte abgebrochen werden, das Zwielicht um den früheren Kanzler-Staatssekretär Dr. Hans Globke konnte noch nicht aufgehellt werden. Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Max Merten, 54 Jahre alt und der falschen Anschuldigung sowie der uneidlichen Falschaussage beschuldigt, stellte die Richter und den Staatsanwalt auf eine harte Geduldsprobe: Am ersten, Tag des Verfahrens erschien er nicht, am zweiten Tag wurde er mit Polizeigeleit aus Berlin vorgeführt, am siebten blieb er wieder fern. Das Gericht mußte aufgeben.

Im Dezember 1960 hatte Merten, der früher Kriegsverwaltungsrat beim „Befehlshaber Saloniki–Ägäis“ war, in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bonn ausgesagt, er sei 1943 in Saloniki und Berlin mit dem SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann zusammengetroffen, der damals als Referatsleiter der Abteilung IV (Gestapo) im Reichssicherheitshauptamt die „Endlösung“ vollzog. Merten will mit Eichmann über die Evakuierung – und damit Rettung – von 10 000 jüdischen Frauen und Kindern nach Palästina verhandelt haben. Eichmann sei bereit gewesen, habe sogar von 20 000 Personen gesprochen, wollte aber telephonisch die Zustimmung des Ministerialrats Dr. Globke im Reichsinnenministerium einholen. Dort sei Eichmann auf Widerstand gestoßen, der Rettungsplan damit erledigt gewesen. Das Ermittlungsverfahren wurde im Mai 1961 eingestellt, da sich „nicht der geringste Anhaltspunkt für die Wahrheit der von Dr. Merten aufgestellten Behauptungen“ ergeben habe, dafür aber der „dringende Verdacht“ falscher Angaben. Jetzt also war Merten dran.

Wenn man gesessen hat ...

Die Vernehmung zur Person vor dem Landgericht Bonn erinnerte an Mertens Schicksal im Jahre 1957. Während eines Aufenthalts in Griechenland war er verhaftet und von einem Sondermilitärgericht wegen angeblicher Beteiligung an der Vernichtung von Juden sowie Bereicherung an jüdischem Vermögen zu 25 Jahren Kerker verurteilt worden. Er mußte 30 Monate absitzen, dann schoben ihn die Griechen in die Bundesrepublik ab; Danach erhob Merten seine Beschuldigungen gegen Globke, „denn wenn man so lange im Gefängnis gesessen hat, will man, daß die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden“.

In Bonn blieb Merten bei seinen Vorwürfen gegen Globke. Eichmann habe sich bei Globke „nach Rechtsfragen bezüglich der Staatsangehörigkeit der auszusiedelnden Juden“ erkundigt. Nach dem Telephonat sei Eichmann „wie ein angestochener Stier“ umhergerannt und habe Globke „einen elenden Bürokratenhengst“ genannt, der sich hinter einem Führerbefehl verscherze.