Friedrich-Naumann-Stiftung (Herausgeber): Generationswechsel in der Bundesrepublik. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 148 Seiten; Paperback, 9,80 DM.

Der Generationswechsel in der Bundesrepublik ist seit Ende der fünfziger Jahre Gegenstand einschlägiger Veröffentlichungen und Diskussionen. In seinem Gefolge wurde allenthalben Fortschritt erwartet, in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und anderswo. Der Generationswechsel vollzog sich zwar, progressive Entwicklungen jedoch blieben bis heute relativ bescheiden. Vieles spricht sogar dafür, daß eher restaurative Tendenzen die letzte Hälfte dieses Jahrzehnts ausfüllen werden.

Die in einem Sammelband veröffentlichten Referate einer Arbeitstagung der Friedrich-Naumann-Stiftung zum Thema Generationswechsel können dieses Bild kaum verändern, wenn sie auch manchen in die Zukunft weisenden Ansatz erwähnen. Die sieben Referatbeiträge geben im großen und ganzen eine gute Situationsanalyse und verständliche Problemdarstellung.

Hildegard Hamm-Brücher versucht zu beweisen, daß der Generationswechsel im politischen Bereich durch die nationalsozialistische Ära, durch zwei Weltkriege, Emigration und Widerstand völlig durcheinandergeraten ist. Grob skizziert, folge auf Adenauer Barzel. „Alles, was dazwischenliegt, ist ein Interregnum.“ Demokratische Substanz und Tradition seien im übrigen keiner der Generationen eigen. Hamm-Brüchers Schlußthese: Die einen treten zu spät ab, die anderen kommen zu früh in die Verantwortung hinein. Gestärkt werden müsse aus Gründen der Kontinuität eine Art Mittelgruppe, die nach dem Vorbild Kennedys ideale Vorstellungen realistisch in praktische Politik umsetze.

Die Frage nach dem politischen Interesse der jüngeren Generation konnte Walter Jaide an Hand umfangreichen empirischen Materials relativ differenziert beantworten: 12 Prozent Engagierte, 34 Prozent Interessierte, 46 Prozent Indifferente, 8 Prozent Skeptische und Destruktive. Jaide versäumt es auch nicht, den einzelnen Habitustypen angemessene didaktische Hinweise zu geben. Zu kurz kommt dabei allerdings, so scheint es, kritische Rationalität als Ziel politischpädagogischer Bemühungen. M. K.