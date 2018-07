Welche Beweggründe veranlassen Staatsbürger, die sonst unbescholten sind und ihre privaten oder geschäftlichen Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen, gegenüber dem staatlichen Anspruch auf Steuern unehrlich zu werden? In diesem Zusammenhang interessiert vor allem, ob Steuerverfehlungen einer skrupellosen Unbedenklichkeit gegenüber den Aufgaben unserer organisierten Gemeinschaft, vielleicht gar staatsfeindlicher Gesinnung entspringen oder ob ein steuerunehrliches Verhalten einfach nur auf der Vorstellung beruht, daß Zahlungspflichten an den Staat im Vergleich zu privaten oder geschäftlichen Schulden leicht wiegen; Steuervergehen wären also nur Kavaliersdelikte, die weder ein großes Risiko bedeuten noch das soziale Prestige als guter Bürger beeinträchtigen. In Wirklichkeit hängen freilich Steuerunehrlichkeit und Verhalten im Geschäftsleben viel enger zusammen, als man gemeinhin annimmt.

Eine Motivforschung speziell für Abgabedelikte wurde bisher nur am Rande betrieben. Der Kölner Ordinarius Professor Schmölders hat im Rahmen der von ihm gegründeten Forschungsstelle für empirische Sozialökonomie in aufschlußreichen Erhebungen die Einstellung der Bevölkerung nicht nur zur Steuerbelastung im allgemeinen, sondern auch zu den Steuersündern zu ergründen versucht. Natürlich können derartige Meinungsumfragen, die sich an einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung wenden, die Verhaltensweisen der strafbar gewordenen Täter selbst nicht erfassen. Bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Tatmotive werden sich daher in erster Linie demjenigen erschließen, der ständig und unmittelbar damit in Berührung kommt – sei es als Strafsachendezernent des Finanz- oder Zollamtes, als Richter, Staatsanwalt oder Verteidiger. Die Gerichte urteilen zwar nur strafbare Tatbestände ab und nicht etwa eine bestimmte Gesinnung, aber das in den Akten niedergelegte Ermittlungsergebnis, und vor allem die umfassende Erörterung des Sachverhalts läßt in der Hauptverhandlung die Faktoren erkennen, die den Täter zu seinem Handeln bestimmt haben.

Einen Anhaltspunkt geben zunächst die Steuerarten, die vorzugsweise betroffen sind. Man neigt vielfach dazu, die Einkommen- oder Vermögensteuer an die erste Stelle zu setzen. In Wirklichkeit jedoch entfallen die meisten Steuerhinterziehungen auf die Umsatzsteuer. Allerdings besteht ein Zusammenhang zwischen Umsatzsteuer einerseits sowie Einkommen- und Gewerbesteuer andererseits, weil das Verschweigen von Umsätzen in den Umsatzsteuererklärungen später durch entsprechende falsche Angaben bei den jährlichen Erklärungen der steuerbaren Einkünfte und des Gewerbeertrages „ergänzt“ wird.

Die Häufigkeit der Umsatzsteuerhinterziehung wird allerdings auch durch die Erhebungsweise beeinflußt. Diese besteht in der Selbsterrechnung der Steuerschuld durch den Steuerpflichtigen, der die erzielten Umsätze monatlich oder vierteljährlich aus seinen Buchführungsunterlagen ermitteln und sie auf formularmäßigen Voranmeldungen innerhalb bestimmter Fristen dem Finanzamt mitteilen muß. Die Steuer (sie beträgt in der Regel vier Prozent) rechnet der Kaufmann selbst aus und führt sie an das Finanzamt ab.

Strafbar sind hier nicht nur unrichtige Angaben, sondern auch das Unterlassen von Angaben, wenn die entsprechenden Vorauszahlungen gleichfalls nicht geleistet werden. Darüber hinaus erfüllen auch solche Erklärungen, die zwar zutreffen, aber verspätet eingereicht worden sind, den Hinterziehungstatbestand, wenn sie die richtigen Umsätze enthalten, aber mit verspäteter Zahlung verbunden sind. Dies deshalb, weil die staatlichen Haushaltsvoranschläge einen pünktlichen Steuereingang voraussetzen.

Gerade diese sogenannten Steuerverkürzungen auf Zeit spielen in der Praxis eine große Rolle. Der selbständige Geschäftsmann kommt leicht in die Versuchung, finanzielle Schwierigkeiten dadurch zu überbrücken, daß er die termingerechte Abgabe einer Voranmeldung und die erforderliche Vorauszahlung einfach unterläßt. Da das Finanzamt bei der Vielzahl der zu überwachenden Steuerpflichtigen und der eigenen Personalknappheit nicht den Eingang jeder einzelnen Voranmeldung überwachen kann, besteht für den Kaufmann die Chance, daß eine solche Unterlassungssünde zunächst nicht auffällt. Es liegt also für leichtsinnige Naturen nahe, dieses Verfahren trotz späterer Mahnungen durch das Finanzamt solange fortzusetzen, bis der Fiskus schließlich eine Betriebsprüfung ansetzt und ein Strafverfahren einleiten muß, sobald sich der Verdacht einer Hinterziehung ergibt.

Ein derartiges Zurückhalten von Steuerzahlungen über mehrere Erklärungs- und Zahlungstermine hinweg steht wirtschaftlich einem Betriebskredit gleich, den sich der Steuersünder auf Kosten des Finanzamtes selbst gewährt und der nicht nur zu Lasten der Allgemeinheit geht, sondern dem Steuersünder auch eine Wettbewerbsvorsprung vor dem auch in Steuersachen ehrlichen Konkurrenten verschafft.