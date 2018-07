Eidgenössisches Schlaraffenland

Grindelwald bereitet den Feinschmeckern in der zweiten Januarhälfte wieder ein Festival der Gaumenfreuden, genannt „Quinzaine Culinaire de Grindelwald“. In den kulinarischen vierzehn Tagen ist die Speisekarte eines jeglichen Hotels mit der Summe aller übrigen potenziert. Das heißt: Der Gourmand kann außer Haus dinieren, und zwar in jedem Hotel, dessen Spezialität ihm gerade reizvoll erscheint. Man kann also nach Belieben täglich die Küche eines anderen Hauses kosten. Das eidgenössische Schlaraffenland verursacht keine zusätzlichen Kosten; vom Wunschtraum des Originals unterscheidet es sich freilich noch immer: durch kleine gefaltete Zettel.

Ruhestiftung

Die Ruhe ist auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog mehr als heilig. Die Kurverwaltung hütet sie so eifersüchtig wie eine wundertätige Madonna und hat zu ihrer Sicherung eine Reihe strenger Verbote ausgearbeitet. Auf der Insel ist buchstäblich alles verboten, was geeignet scheint, ruhestörenden Lärm zu verursachen: natürlich Autos und Mopeds, Transistorgeräte, ambulante Plattenspieler und Hunde, ja sogar Flugzeugdrachen und, hier gewinnt die ostfriesische Variante der Lärmbekämpfung nachgerade pathologische Dimension, Fahrräder. Dies, so will’s bedünken, scheint weit übers Ziel hinausgeschossen. Hätte das Fahrradverbot sich nicht sinnvoller auf Fahrradklingeln beschränken sollen! Einem unbestätigten Gerücht zufolge ringen die Ruhestifter von Spiekeroog um Erleuchtung in der Frage, wie man dem Donner das Maul stopfe.

Mit Mutter auf Achse

Gesetzt den Fall, einem reiselustigen Familienvater stünden der Sinn, jedoch nicht die Finanzen nach einer Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Gesetzt den Fall, er fände keinen praktikablen Modus für Reiselust, Häupter der Lieben (eine Frau, zwei Kinder) und der Zahl auf seinem Bankkontoauszug – dann sollte dieser Familienvater sich zum Nomaden-Urlaub entschließen. Das ist verhältnismäßig neu: Man mietet (in jedem größeren Autoverleih) für acht Dollar (32 Mark) pro Tag einen Reise-Caravan. Die Sitzbänke des geräumigen Fahrzeugs lassen sich zur Nacht in Liegestätten für zwei Erwachsene und zwei Kinder verwandeln. In den USA gibt es zahlreiche Rastplätze und Naturschutzgebiete nebst Schutzhütten mit Tischen, Bänken, Herd und Vorrat an getrocknetem Feuerholz; einige Hütten haben sogar fließendes kaltes und warmes Wasser sowie elektrisches Licht. Man darf sich dort jederzeit eine Mahlzeit zubereiten. Übernachten darf man darin nicht. Aber dafür bat man ja, gesetzt den Fall, seinen Reise-Caravan.