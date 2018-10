Ernst Forsthoff: Rechtsstaat im Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen 1950–1964; W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; 228 Seiten; kart. 19,80 DM.

Wenn Forsthoff, der Verfassungs- und Verwaltungsrechtler aus Heidelberg, im Vorwort seines Sammelbandes schreibt, er erwarte nach dieser Veröffentlichung nicht, daß sich die Zahl seiner Kritiker vermindere, so wird er damit wohl recht behalten. Die dreizehn nachgedruckten Referate und Aufsätze zur Verfassungssituation in der Bundesrepublik bringen dem Eingeweihten zwar wenig Neues, sie belegen jedoch eindrucksvoll und für den interessierten Laien verständlich Forsthoffs Gesamtkonzeption, die sich so zusammenfassen läßt: Gegenüber den sich ständig mehrenden Versuchen, das Grundgesetz und damit unseren Rechtsstaat mit sozialen, ethischen und anderen materiellen Gehalten (so dem der Menschenwürde oder der Gleichheit) anzureichern, bleibt Forsthoff traditionell. Er will den Rechtsstaat formal, von Strukturelementen wie Grundrechte, Gewaltenteilung, Gesetzesbegriff, Unabhängigkeit des Richters und anderen verstanden wissen, weil materielle Werte weitgehend der individuellen Interpretation unterliegen. „Allein das Beharren auf einem wesentlich formal verstandenen Rechtsstaatsbegriff sichert die Gewißheit der gesetzmäßigen Freiheit und die Unbedingtheit des rechtsstaatlichen Schutzes für jedermann.“ Das ist im großen und ganzen die Konzeption des bürgerlichen Rechtsstaates, wie sie Carl Schmitt in den zwanziger Jahren entworfen hat.

Hier muß gleich eingewandt werden, was Forsthoff wiederholt bestritten hat, daß nämlich diese Verabsolutierung von Verfassungsstrukturen den bestehenden gesellschaftlichen Zustand zu verewigen droht und sozialen Fortschritt praktisch unmöglich macht. Das Ideale wäre auch hier die Verwirklichung beider Zielvorstellungen: größtmögliche Sicherung formaler verfassungsmäßiger „essentials“ und Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Wandlungsprozesses.

Im einzelnen verneint Forsthoff die Frage, ob die Verschmelzung rechtsstaatlicher und sozialstaatlicher Elemente in der Einheit einer Verfassung möglich ist. Allenfalls wird nach ihm der Rechtsstaat durch das sozialstaatliche Bekenntnis des Grundgesetzes inhaltlich determiniert. Mit der Frage konfrontiert „Haben wir zuviel oder zuwenig Staat?“, antwortet Forsthoff: „Wir haben zuviel Staat in der durch ein problematisches Gleichheitsstreben und fachmännischen Perfektionsdrang ausgeweiteten Gesetzgebung und Verwaltung. Wir haben zuwenig Staat in allem, was die Behauptung unserer äußeren und inneren Sicherheit und Ordnung betrifft, wir haben zuwenig Staatsgesinnung. Wir haben deshalb zuviel und zuwenig Staat – jeweils an der falschen Stelle.“

Konsequenterweise bemängelt der Verfasser dann auch in anderem Zusammenhang den Autoritätsschwund des modernen Verteiler-Staates und damit den „Schwund echter Herrschaft überhaupt; demgegenüber benötige aber der am Sozialprodukt orientierte Verteiler-Staat im Ernstfall – Forsthoff denkt hier in erster Linie an ein Sinken des Sozialprodukts, nicht an Bedrohungen von außen oder Umsturzgefahren im Innern – unvergleichlich mehr Herrschaft und Autorität als jemals zuvor. Den Bedarf an Ideologie, ohne den gerade der Staat als Machtgebilde nicht auskomme, habe die Bundesrepublik bis heute nicht decken können.

Die Stellung des Juristen in dieser Gesellschaft sieht Forsthoff mannigfach erschwert, so durch die Hinwendung des allgemeinen Rechtsbewußtseins auf das Individuum und die daraus resultierende Veränderung der Rechtserwartungen. Dieser Prozeß der Individualisierung führe zur richterlichen Entscheidungsfreiheit und damit zum Verlust an Rationalität des Rechts.

Gerade weil Forsthoffs Ausführungen ständig zum Widerspruch anregen, sind sie besonders denen zur Lektüre zu empfehlen, die sich gewöhnlich nur pflichtgemäß in sein „Lehrbuch des Verwaltungsrechts“ vertiefen und neben dem brillanten „Rechtstechniker“ den engagierten „Rechtspolitiker“ allzu leicht übersehen.

Manfred Kötterheinrich