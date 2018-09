Keine „Bekenntnisse“, aber ein Buch der Einsichten

Von Golo Mann

Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945–1953. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 589 Seiten, 24,80 DM.

Konrad Adenauer wurde mit 74 Jahren der Leiter der deutschen Politik und blieb es vierzehn Jahre lang. Mit 88 begann er das erste Buch seines Lebens zu schreiben, ein Werk, das auf drei oder vier dicke Bände angelegt ist. Den nun vorliegenden ersten hat er offenbar mutterseelenallein geschrieben, ohne sich der gelehrten Hilfe eines Historikers, der geölten eines Publizisten zu bedienen. – Was soll man mehr bewundern: den politischen Wagemut von 1949, den schriftstellerischen von 1964?

Als Kunstwerk oder Genußmittel stehen diese „Erinnerungen“ nicht zur Diskussion. Sie sind ein Rechenschaftsbericht; sind, gewollt oder ungewollt, ein unschätzbares Zeugnis von des Autors Charakter, vom Funktionieren seines Geistes, von den Lichtern und Schatten seiner Staatskunst. Nur selten kann man eigentlich von „Erinnerungen“ sprechen. Erinnern bedeutet doch wohl, daß eine Distanz besteht zwischen dem Erinnernden und dem Erinnerten, daß eine zweite Wirklichkeit sich im Gedächtnis formt. Eben dies geschieht hier nur auf wenigen Seiten. Überwiegend haben wir es mit geformten Notizen zu tun; die Verhandlungen, welche der Bundeskanzler zu führen hatte, werden so dargestellt, wie sie am Morgen nach der Verhandlung seinem Geist gegenwärtig waren. Große Teile des Buches lesen sich wie eine Akten-Publikation; etwa wie die Berichte eines Botschafters, und zwar eines von der strengen Schule, der sich jede Farbe, jeden Seitenblick, jeden Klatsch versagt. Mitunter werden Situationsanalysen, geschichtliche Rückblicke, „allgemeine Gedanken“ eingestreut. Sie bringen etwas Luft in das Werk, und solche ist dem Leser sehr willkommen.

Von Bismarck stammt das Wort, es gebe Falten in seiner Seele, in die er niemanden blicken lasse. Unser zweiter Ur-Kanzler scheint in keine Falte seiner Seele blicken zu lassen; manchmal, beim Lesen dieser Berichte, dieser harten, klaren, nüchternen und bedürftigen Schriftsätze, ist man bedrängt zu fragen, ob er überhaupt eine Seele hat, ob er nicht, wie der Mann in dem Märchen von Hauff, sein lebendiges Herz mit einem steinernen vertauschte. Wir wollen diesem Verdacht nicht nachgeben. Der Träger so leidgeprüfter, so feiner Gesichtszüge müßte doch etwas zu erzählen haben, was er hier verschweigt? – Konfessionen im Rousseaustil darf der Leser jedenfalls am wenigsten erwarten.

Merkwürdig auch, wie die Sparsamkeit der Mittel ihren Wert steigert; so wie der Geiz die geringen Geschenke des Geizigen. Konrad Adenauer meidet die großen Worte. Von der Behauptung, er habe Bonn als Bundeshauptstadt gewünscht, weil es so nahe an seinem eigenen Wohnsitz lag, meint er nur: „Diesen Vorwurf betrachte ich als sehr naiv.“ Oder über die sturpassionierte Opposition Kurt Schumachers: „Dr. Schumachers Standpunkt war sehr theoretisch.“ Manchmal spricht er Lob und Dank aus: den Amerikanern Hoover und Acheson; dem Franzosen Monnet; den Engländern Gollancz und Robertson. Das Lob macht Eindruck, aus den gleichen Gründen. Gelobt wird auch die Stadt Berlin: „Berlin hat sich durch all das Leid, das die Berliner ertragen mußten und tapfer ertragen haben, mehr als je zuvor in die Herzen aller Deutschen fest eingeschrieben als die Hauptstadt Deutschlands.“ Es ist dies der einzige Satz in dem Buch, welchen der Referent dem, Bundeskanzler geradewegs nicht glaubt. Freilich – der Referent ist leichtgläubig.