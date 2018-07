Das Michelangelo-Jubiläumsjahr 1964 hat neben bedeutenden Ausstellungen auch zahlreiche Publikationen veranlaßt. In Amerika ist ein auf drei Bände angelegtes Bildwerk herausgekommen; der erste Band, der die Gemälde behandelt und in großenteils farbigen Reproduktionen vorführt, ist jetzt in einer deutschen Ausgabe herausgekommen, im Verlag M. DuMont Schauberg, der damit seine „Bibliothek großer Maler“ über das zwanzigste und neunzehnte Jahrhundert erweitert (Frederick Hartt: „Michelangelo“-Gemälde; 163 S. mit 86 einfarbigen Abb. und 48 Farbtafeln, 49,– DM). Der Verfasser ist Professor an der Universität von Pennsylvania, der vor dreißig Jahren am Michelangelo-Seminar von Erwin Panofsky in Princeton teilnahm und seitdem speziell über Michelangelo gearbeitet hat.

Sein Buch hält eine gute Mitte zwischen populärer Einführung und wissenschaftlicher Monographie. Sehr aufschlußreich sind seine ausführlichen Bemerkungen zum theologischen Programm der Sixtina und die Zitate aus dem „Decachordum Christianum“ des Kardinals Vigerio, der vermutlich als theologischer Ratgeber des Malers fungierte. Als das Grundmuster der Gesamtanlage wird die Figur des Lebensbaumes verstanden, der nach franziskanischer Lehre mit dem Kreuzesbaum identisch ist. Das tritt in der Anordnung der Szenen zutage, ebenso in der Wahl der Prophetengestalten und im regelmäßig wiederkehrenden Motiv der Bäume, der Eichenblätter und Eicheln. Die alttestamentarischen Szenen werden im Sinne Vigerios als Hinweise auf die Ereignisse des Neuen Testamentes interpretiert, die „Trunkenheit Noahs“ etwa als Anspielung auf die Passion Christi, sogar die Nacktheit von Noahs Söhnen soll sich theologisch begründen lassen, obgleich es dem Maler primär um die Darstellung des Nackten zu tun war. Die „Erschaffung Evas“ steht symbolisch für die Erschaffung der Kirche, und der gestutzte Baum, der sich über Adam erhebt, hat die Form des Kreuzes.

Ein weiterer Vorzug des Buches liegt in der überlegten Wahl der farbigen Abbildungen. Die Fresken aus der Cappella Paolina mit der „Bekehrung des Saulus“ und der „Kreuzigung des Petrus“ sind Michelangelos späteste Malereien und fast unbekannt, die Paulinische Kapelle kann normalerweise nicht betreten werden. Die abgebildete Figur eines Kriegers, die sich entschieden vom Stil der Sixtina abhebt, ist ein Detail aus der „Bekehrung des Saulus“, das Fresko ist fast dreißig Jahre nach der Sixtinischen Decke zu datieren. G. S.