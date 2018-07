VERGANGENHEIT

Texere hieß im Lateinischen die nützliche Beschäftigung, die wir „weben“ nennen. Der Herr Textor und der Herr Weber mögen nicht dieselbe Person sein, doch können beide einen Urahn hinterm Webstuhl suchen. Unsere Textilien sind, nach lateinischem textilis, also Webvaren. Aus solchem Stoff geschneidert ist auch der Text, das Gewebe aus Worten. Die Sprache hat sich da für den Gebrauch im eigenen Haus ein Handwerkerwort ausgeliehen.

Breit aufgefächert ist der Inhalt, der dem Fremdwort seit alters innewohnt: Worte zu wohlklingenden Weisen; zusammenhängende Rede oder Schrift; Stück aus einem Schriftwerk, Bibelstelle für die Predigt; Wortlaut.

GEGENWART

In Dichterkreisen raunt es: Er schreibt „Texte“. Nun ja, „Wortfolge“ klänge gar zu schlicht, damit ließe sich heute niemand am Ohr ziehen. Und: „Wortfolgetheorie“, nein, dann doch lieber Texttheorie.

Aber hier soll niemandem der Text gelesen werden, vielleicht ringen sich Erzeuger und Liebhaber neuester Wortkunst, die zum Treffpunkt von Dichtung und Sprachkunde geworden ist, einmal zu einer weniger abgegriffenen Bezeichrung durch.

Zumal ihr Schlachtruf „Texte!“ gegenwärtig für so mancherlei herhalten muß. Erscheint etwa eine neue Taschenbuchreihe, dann geht es um „die Förderung des geistigen Gesprächs durch die Konfrontation mit Texten, in denen die heutige Literatur und Wissenschaft in ihrem Ringen um neue Ausdrucksformen und Erkenntnisse sich manifestiert“. Gänzlich keimfrei.