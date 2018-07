DIE FEENKÖNIGIN

Semi-Opera von Henry Purcell

Staatstheater am Gärtnerplatz, München

Seit dem 300jährigen Geburtstag Henry Purcells reißen auch in Deutschland glücklicherweise Versuche nicht ab, die Bühnenwerke des englischen Barockkomponisten dem Theater zurückzugewinnen. Im Februar 1964 setzte sich die Stuttgarter Staatsoper für „König Arthus“ ein. Jetzt revidierte das Bayerische Staatstheater am Gärtnerplatz die „Fairy-Queen“-Bearbeitung, die Kurt Joos aus dem Gesichtswinkel des Choreographen (mit vorwiegend Essener Bühnenkräften inszenierend) für die Schwetzingen Festspiele geschaffen hatte. In München übernahm der Bühnenbildner, von Schwetzingen Jean-Pierre Ponelle auch die Regie. Gemeinsam mit dem Dramaturgen Josef Heinzelmann erarbeitete er eine Werkform, in der „das originale Gleichgewicht zwischen Schauspiel, Tanz und Gesang ... wiederhergestellt“ werden sollte.

Die bedeutsamste Neuerung dieser Fassung ist die Einfügung von Shakespeares „Sommernachtstraum“-Text (nach der Übersetzung von Eschenburg), wo immer sich Purcells Szenarium mit Shakespeare deckt. „Die Feenkönigin“ ist ja Titania. Ihr Streit und die Versöhnung mit Oberon, die Verwandlung Zettels durch Puck in einen Esel, Elfenreigen und das Rüpelspiel der Handwerker – diese Bestandteile des „Sommernachtstraums“ dienten dem großen Purcell, obwohl er nur über Surrogate aus der Feder eines anonymen Librettisten verfügte, als Anlaß für eine Musik, die an vielen Stellen „aus dem gleichen Stoff gemacht ist wie Shakespeares Träume.

Die Handwerksmeister müssen „Pyramus und Thisbe“ zur Versöhnungsfeier im Feenpalast, also in der Geisterwelt, aufführen, weil die Theseus-Komponente fehlt. Doch ist Purcells Semi-Opera (entstanden 1692) angereichert mit mythologischen und allegorischen Naturbildern nach Art einer Barockrevue, die durch Purcells Musik getragen wird. Besonders bei der originalen Instrumentation, wie sie in München der Dirigent Kurt Eichhorn bot, kann man sich nicht satthören an der Ausdrucksfülle und dem Elan von Entraden und Passacaglien, an reich verzierten Arien und naturhaft innigen Klängen, an Echowirkungen und Tonmalereien, deren Einfalt heute vom Geist einer Frühzeit zu zeugen scheint. Wortgebundene Melodik verdichtet sich zu einer Prägnanz der Empfindungen, die zuweilen an Gluck denken läßt. Die Chöre, von Cornelius Eberhardt auf Hochglanz poliert, durchklingen Tanzszenen und Tableaux.

Neben der Musik besticht die Münchner „Feenkönigin“ durch die barocke Schauwirkung, die ihr Ponelle entwickelt hat. Eine nach historischen Vorbildern tief gestaffelte Bühne ist auf Kulissen, Soffitten und Zwischenvorhängen reich dekoriert, aber durch einheitliche Sepia-Töne stilisiert. Sieht man genauer hin, entdeckt man eine Mythologie, die in surrealistischer Manier zeitlos überhöht ist.

Auf dramatisches Profil zielte, wo möglich, die Soloregie. Mag das Ballett, so ausgiebig es beschäftigt ist, nun nicht mehr, wie unter Joos, der szenische Kontrapunkt zur Musik, sondern ein Theaterelement unter anderen sein: das Gärtnerplatz-Theater ehrte sich selbst durch dieses geglückte Mischkunstwerk. Die dritte der bayerischen Staatsbühnen bewies ihre Anwartschaft auf den Titel einer „Komischen Oper“ Münchens, dessen Verleihung sich die Intendanz zum hundertjährigen Jubiläum des Instituts am 4. November wünschte. Johannes Jacobi