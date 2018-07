Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“ – ein guter Werbespruch eines geschickten Testers. Ein bißchen national und von Bauernromantik umweht, wie unsere ganze Agrarpolitik, aber einprägsam. Werbesprüche sollten nicht nur ansprechend, sondern auch wahr sein. Sonst kehren sie sich bald gegen den, der sie verkündet.

Bei einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte, der Butter, war man allerdings immer schon im Zweifel, wie es mit der Frische bestellt sei. Aus deutschen Landen kommt sie – das merkt man schon am Preis. Ob sie aber auch frisch auf den Tisch kommt, das weiß niemand. Ähnlich ist es mit den Eiern. Auch hier können sich die Produzenten nicht entschließen, das Legedatum offen anzugeben. Kenner der Branche rechnen damit, daß ein Ei ein bis zwei Wochen braucht, um vom Nest auf den Ladentisch zu gelangen. Werbewirksame Bezeichnung: deutsches Frischei.

Die Verbraucher haben seit Jahren gefordert, daß bei der Butter das Herstelldatum offen angegeben wird. Ob sie die Butter aus deutschen Landen bekommen oder nicht, frisch sollte sie jedenfalls sein. Die Butterproduzenten antworten hierauf immer nur mit Ausflüchten, ebenso wie die Eierproduzenten. Aber dann griff die Regierung ein. Mit der ganzen Strenge des Gesetzes forderte sie, daß Markenbutter vom 1. November an das Datum ihrer Ausformung tragen müsse, und zwar offen, trotz der hohen Kosten für die Umstellung der Packmaschinen.

Der Verbraucher, daran gewöhnt, daß Landwirtschaftspolitik vornehmlich auf seine Kosten betrieben wird, ist vielleicht geneigt, an einen Sinneswandel zu denken. Aber bald schon wird in ihm der Verdacht wach werden, daß man sich mit dem neuen Gesetz nur über ihn lustig machen wollte; denn wann die Butter abgepackt wird, erfährt er jetzt zwar genau; wann sie aber hergestellt und wie lange sie gelagert wurde, das geht ihn nach wie vor nichts an. mj