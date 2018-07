Inhalt Seite 1 — Wie lange Schule und Studium? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fachegoismus, Perfektionismus und das Berechtigungs-System drängen derart auf Verlängerung der Ausbildungszeiten, daß immer einmal wieder gefragt werden sollte:

Wenn wir wieder einmal einen Artikel des Bundestagsabgeordneten Hans Dichgans veröffentlichen, so wissen wir natürlich, daß für viele Lehrer an den deutschen Schulen und Hochschulen schon der Name Dichgans inzwischen so eine Art rotes Tuch geworden ist.

Der eine oder andere prominente Schul- oder Hochschul-Politiker hat uns freilich auch gestanden: Wenn es den Dichgans (bei aller Skepsis!) nicht gäbe, dann müßte man ihn erfinden. So, wir erinnern uns, sprach Voltaire vom lieben Gott.

Wir würden also einen Dichgans-Artikel normalerweise sogar dann drucken, wenn er unseren eigenen Auffassungen zuwiderliefe.

Davon kann bei dem Artikel „Deutsche Abiturienten sind zu alt“ nicht die Rede sein. Im Gegenteil: Wir wären geneigt, radikaler als Dichgans, das rigorose Festhalten an der dreizehnjährigen Schulpflicht für Abiturienten als einen Anachronismus zu verstehen. Wir wären geneigt, radikaler als Dichgans, eine Annäherung von allgemeiner Schulpflicht und höherer Schulpflicht (etwa: hie zehn, da zwölf Jahre) für eine erwägenswerte Maßnahme zu halten. Wir wären nicht nur geneigt, sondern wir sind überzeugt davon, daß es ebenso unzeitgemäß wie überflüssig, wie schädlich ist, Zwanzigjährige von den Schulen, fast Dreißigjährige von den Universitäten, zu entlassen. Schulzeitverkürzung für „Oberschüler“ (auf zwölf Jahre), Schulzeitverlängerung für „Volksschüler“ (auf zehn Jahre) und Studienzeitverkürzung für akademische Ausbildung (auf drei bis höchstens fünf Jahre), an die wirkliche „Forschung“ (post-graduate) sich anschließen könnte – das will uns als eine zumindest erwägenswerte Richtung für Reformen erscheinen.

Freilich mit einem wichtigen und grundsätzlichen Vorbehalt: Ehe das alles aus dem Bereich des Wünschbaren wohlverstanden in den Bereich des Wirklichen transportiert werden kann, müssen wir uns von einer allenthalben bestehenden, aber hierzulande besonders ausgeprägten Vorstellung trennen.

Diese Vorstellung besagt etwa: Erst lernt einer, dann wird er geprüft und erwirbt sich damit diesen oder jenen Befähigungs-Nachweis. Lehre, Prüfung und Befähigung müssen so gründlich und perfekt wie nur möglich sein.