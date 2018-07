Die Denkschrift der EKD zur Frage der Oder-Neiße-Grenze hat Entrüstung und Zustimmung und auch eine Reihe Mißverständnisse ausgelöst. Wir haben den verschiedenen Gruppen angeboten, in der ZEIT ausführlich ihre Ansichten darzulegen.

In der nächsten Ausgabe wird Philipp von Bismarck, Sprecher der ostdeutschen Landsmannschaften, Stellung nehmen, in der Woche darauf Professor D. Goldschmidt, einer der Mitarbeiter an der Denkschrift.