Entgegen manchen Prognosen haben die Vietcongs trotz der wachsenden amerikanischen Übermacht ihre Angriffstaktik nicht geändert. Trotz der blutigen Verluste im letzten Monat schickten sie in der vorigen Woche größere Einheiten denn je ins Feuer. An den offiziellen Verlustlisten und an den Truppenstärken läßt sich ablesen, welchen Grad die Eskalation des Kampfes in Indochina schon erreicht hat.

Luftkrieg gegen Nordvietnam

Seit Beginn der Offensive am 7. Februar dieses Jahres bis Ende Oktober wurden bei 41 500 Einsätzen (ein Einsatz = ein Flug einer Maschine) 133 US-Jagdbomber abgeschossen, davon sechs durch Sowjet-Raketen. 97 Flieger sind gefallen oder werden vermißt. Nordvietnam meldete für dieselbe Zeit 653 Abschüsse.

Luftkrieg in Südvietnam

Die Gesamtverluste der Amerikaner bei Einsätzen gegen die Vietcongs wurden bisher nicht bekanntgegeben. Nach Darstellung des Vietcong verlor die US-Luftwaffe von Beginn des Krieges bis zum 12. August dieses Jahres 446 Maschinen. Nach US-Angaben haben die Partisanen bisher 99 Flugzeuge und 58 Hubschrauber am Boden zerstört.

Der Dschungelkrieg

Von Januar bis Oktober wurden, nach US-Angaben, 25 000 Vietcongs getötet, 8000 mehr als im gesamten Vorjahr. Von Januar 1961 bis zum Oktober dieses Jahres sind mindestens 902 Amerikaner gefallen und 4825 verwundet worden. (Diese Zahl ist unvollständig: Am 23. September 1965 wurden nämlich folgende Ziffern veröffentlicht: 699 im Kampf gefallen, 309 auf andere Weise umgekommen, 3779 verwundet.)