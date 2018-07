R. S., Bonn

Bon(n)a fide nannten die Bonner Journalisten ihren diesjährigen Almanach. Bona fide (im guten Glauben), daß sie dabei sein würden, hatten sich über viertausend um Eintrittskarten beworben. Aber nur 1950 konnten Einlaß finden, denn schließlich sollte in der Beethoven-Halle getanzt und nicht nur angeeckt werden. Die Auswahl der Gäste war bona fide erfolgt. Es gab aber auch welche, die sich in diesem Jahr bewußt distanzierten: Die Literaten, die das Wort vom „Pinscher“ noch nicht vergessen haben, und jene die sich mit ihnen solidarisch fühlen. Dem Erfinder des „Pinscher“ wurde im Almanach eine charmante erzieherische Belehrung zuteil.

Wer tanzen wollte, kam immer dazu, wer plaudern wollte, kam nie dazu. Denn die Kapellen lösten sich unaufhörlich ab und beflügelten so die Bewegung. Die Lautsprecher aber erstickten jedes Wort. Trotzdem fiel manches politische Bonmot. Der arme Bundesfinanzminister mußte sich seiner Haut und manchen Spotts erwehren. Ob der Bundesaußenminister, mit Peyrefitte und dem französischen Botschafter an einem Tisch, den Eindruck hatte, daß sie auch in einem Boot saßen? Peyrefitte zeigte jedenfalls Verständnis für die Interessengemeinschaft. Als Erika Köth das Glücksrad der Tombola einmal nicht ganz richtig anfaßte und die Lose auf den Boden flatterten, bückten sich schnell Peyrefitte und Minister Stoltenberg, der Notar des Geschäfts, um die auseinanderstrebenden Schicksalsmöglichseiten einzufangen.

Es waren ganz respektable darunter. Den Hauptgewinn, einen Citroen, zog die Frau des früheren Staatssekretärs Wandersieb. Die Gattin des Bundespräsidenten gewann einen silbernen Becher, der SPD-Wehrexperte Wienand einen Teppich. Anderen bescherte Fortuna Flugreisen, Fernsehgeräte, wertvollen Schmuck, ein 100-Liter-Faß guten Weines und anderes. Wäre Fortuna nicht blind, dann wäre sie bestechlich. So aber fügte sich jeder willig ihrem Spruch, und Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier freute sich, oder tat wenigstens so, daß sie ihm Adenauers Memoiren hatte zuteil werden lassen. Glück besonderer Art hatte der neue Bundesarbeitsminister Katzer an diesem Abend. Er hatte kurz zuvor einen gewandten Staatssekretär bekommen: Kattenstroth, der mit seinem bisherigen Minister Meinungsverschiedenheiten hatte und deshalb im Bundesschatzministerium nicht bleiben konnte und mochte.

Man genoß den Wohlstand, den noch nicht zusätzlich besteuerten, in vollen Zügen. Die Damen glänzten in erlesenen Roben. Die Sektpropfen knallten. Aus Frankreich waren sogar über zweitausend Austern gekommen.