Das Urteil im Pätsch-Prozeß brachte keine Klarheit

Herr Präsident, ich habe immer staatsrechtlich gedacht!“ Dies bemerkenswerte Wort rief, Einverständnis, wenn nicht Lob heischend, der Zeuge Gerken, Regierungsdirektor a. D. im Bundesamt für Verfassungsschutz, zum Richtertisch. Eine Episode nur im Pätsch-Prozeß, aber vielleicht ein Augenblick der Wahrheit. Möglich, daß der Zeuge, Schützer der Verfassung a. D., „rechtsstaatlich“ sagen wollte. Aber es geriet ihm nicht. „Staatsrechtlich“ wurde daraus ...

Dieser Konflikt, die Wahrung der Staatsinteressen – oder genauer: der Behördeninteressen – hier, die Wahrung des Rechtes – oder genauer: die Wahrung der Verfassung – dort, dieser Konflikt hat den Prozeß gegen den früheren Angestellten im Verfassungsschutzamt Werner Pätsch von Anbeginn bestimmt. Jetzt hat der Dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe das Urteil gesprochen: Pätsch wurde von der Anklage vorsätzlicher Preisgabe von Staatsgeheimnissen freigesprochen und lediglich wegen vorsätzlicher Verletzung der Amtsverschwiegenheit in einem Fall zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt (die zur Bewährung ausgesetzt wurde).

Daß Pätsch so glimpflich davonkam, verdankt er dem Umstand, daß ihm das Gericht einen doppelten Irrtum zugute hielt. „Er irrte“, so heißt es in der mündlichen Urteilsbegründung des Senatspräsidenten Dr. Rotberg, „über die tatsächliche Lage hinsichtlich des Abhörverfahrens. Er irrte ferner auf Grund der Belehrungen des Rechtsanwalts Dr. Augstein über die rechtliche Beurteilung, ohne daß ihm dieser Irrtum vorgeworfen werden kann.“ Tatsachenirrtum also plus Verbotsirrtum und folglich Freispruch in dem gravierenden Anklagepunkt der Preisgabe von Staatsgeheimnissen.

Die Enthüllungen von Pätsch hingen zusammen mit der Telephonabhör-Affäre, die von der ZEIT ausgelöst worden war. Pätsch aber hat, entgegen aller Vermutungen, niemals einen Mitarbeiter oder Redakteur der ZEIT informiert. Er hatte, über den Rechtsanwalt Dr. Augstein, Kontakt mit Spiegel-Redakteuren bekommen. Freilich hat der Spiegel, entgegen mancher Unterstellung, seinen Informanten niemals „ans Messer geliefert“.

Zwei bedenkliche Tatbestände, die damals durch Veröffentlichung in der ZEIT und im stern schon bekannt wurden, hat Pätsch mit Einzelheiten bestätigt. Erstens daß frühere SS-Leute, zu Cliquen zusammengeschlossen, eine machtvolle Rolle im Bundesamt für Verfassungsschutz spielten. Sie galten als wohltrainierte, ausgezeichnete Experten – und daher als unentbehrlich. Zweitens hatte Pätsch Details über die verfassungswidrigen Abhörpraktiken im Amt mitgeteilt.

Verfilzung im Verfassungsschutz