Für das Haus Fried. Krupp in Essen ist ein neuer Zeitabschnitt angebrochen. Es wird seine Montaninteressen unter einem Dach zusammenführen und lädt gleichzeitig Aktiensparer und -anleger ein, sich an dem neuen Stahl- und Kohlekonzern zu beteiligen. Ausgangspunkt ist die vorgesehene Auflösung der Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG (lange Zeit als „kranker Mann“ an der Ruhr bekannt) und die Überführung ihrer Werke in die Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG. Beide Gesellschaften, die früher einmal erbitterte Konkurrenten waren, werden jetzt ihre Investitions- und Produktionsprogramme aufeinander abstimmen.

Um an der Ruhr einen neuen Stahlriesen entstehen zu lassen, erhalten die freien Aktionäre des Bochumer Vereins – das Haus Krupp kontrolliert hier gut 75 Prozent des 125 Millionen Mark betragenden Grundkapitals – das Angebot, ihre BV-Aktien im Verhältnis 9 : 1C in Rheinhausen-Aktien umzutauschen. Mit rund 35 Millionen Mark werden dann – wenn alle das Umtauschangebot akzeptieren – die freien Aktionäre an den Hütten- und Bergwerken Rheinhausen beteiligt sein. Das ist aber nur der erste Schritt; die Partnerwünsche des bisherigen Alleinaktionärs gehen noch weiter. Im Rahmen der Umwandlungsaktion wird das Rheinhausen-Kapital von jetzt 320 auf 573 Millionen Mark erhöht. Nicht nur für die alten BV-Aktionäre gilt das Zeichen „Eintritt frei“. Die Firma Fried. Krupp – oder deren Alleininhaber Alfried Prupp – will sich künftig mit einem Anteil von „etwas über 75 Prozent“ an dem erhöhten Kapital seiner Montangesellschaft begnügen. Damit dürften noch rund nominell 108 Millionen Mark für neue Aktionäre zur Verfügung stehen. Sie sollen – so heißt es im Essener Hauptquartier des Konzerns – „wenn es die Börsenlage erlaubt, placiert werden“. An welche möglichen Interessenten man dabei denkt, wird vorerst noch genausowenig bekanntgegeben wie Überlegungen zu dem gedachten Ausgabe-Kurs der neuen Rheinhausen-Aktien. Vermutungen, nach denen der Ausgabe-Kurs mindestens den Kapitalbedarf des Hauses Krupp für die Auffüllung seines eigenen Anteils auf 75 Prozent berücksichtigen wird, sind wohl nicht ganz von der Hand zu weisen.

Der freien Minderheit der künftig an den Börsen gehandelten Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG werden Vorzugsaktien mit Stimmrecht und einer Vorzugsdividende „von bis zu 10 Prozent“ angeboten. Außerdem will sich aber der Großaktionär verpflichten, für zehn Jahre vom 1. Januar 1965 an jährlich 10 Prozent auf den Nennwert der Aktien auszuschütten. Das bedeutet für die Aktionäre, die vom BV auf Rheinhausen umsteigen, eine Verbesserung ihrer bisherigen Dividende, die ihnen nach dem bislang geltenden Organvertrag mit der Muttergesellschaft zwar auch in Höhe von 10 Prozent garantiert war, durch die Umtauschrelation 9 : 10 aber auf 11 Prozent steigt.

Rheinhausen wird künftig jedenfalls einen Dividendenbetrag von 14,3 Millionen Mark erwirtschaften müssen. Das ist für die Gesellschaft neu; denn nach der bisherigen Praxis spielte die Ausschüttungspolitik hier so gut wie keine Rolle. Mit dem vorgesehenen Kapital von 573 Millionen Mark wird Rheinhausen zu den ganz großen Gesellschaften der deutschen Montanindustrie gehören. Mit knapp 4 Millionen Tonnen Rohstahl – das sind etwa 10,4 Prozent der gesamten deutschen Erzeugung – rangiert das Unternehmen auf dem zweiten Platz nach der Thyssen-Gruppe. Auch die jährliche Förderung von 5,6 Millionen Tonnen Steinkohle weist Rheinhausen als Großkonzern aus. Der Umsatz betrug im vergangenen Geschäftsjahr 2,2 Milliarden Mark. Rund 50 000 Menschen arbeiten in den Werken dieses Unternehmens.

Ingrid Neumann