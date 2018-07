Wer sich im Blick auf die kürzlich veröffentlichte Denkschrift der EKD zur Lage der Vertriebenen und der deutschen Ostpolitik ein unabhängiges Urteil bilden will, tut gut, die Entstehungsgeschichte und die Methode der Veröffentlichung mit samt deren Folgen getrennt vom Inhalt der Schrift zu betrachten. Zu diesem Verfahren ist auch dann zu raten, wenn man meint, daß zwischen beidem ein gewisser Zusammenhang besteht.

Die Denkschrift, die im Auftrag des Rates durch die „Kammer für öffentliche Verantwortung“ der EKD verfaßt worden ist, geht im wesentlichen auf ein vor drei Jahren zwischen einem führenden Vertreter der Vertriebenenverbände und dem Bevollmächtigten der EKD beim Bund – Bischof Kunst – geführtes Gespräch zurück. Jenes Gespräch hatte zu der Erkenntnis geführt, daß eine baldige gründliche Aussprache zwischen dem Rat der EKD und der Vertriebenenführung vordringlich sei. Der daraufhin im März 1963 erteilte Auftrag an die „Kammer für öffentliche Verantwortung“ sollte in erster Linie dazu dienen, die für den Fragenkreis wesentlichen politischen, rechtlichen und theologischen Tatbestände zu analysieren.

Dies ist, obwohl die Arbeit bereits vor zwei Jahren aufgenommen worden ist, nur unvollkommen geschehen, und daraus resultiert ein Teil des Ärgernisses, das die Schrift in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Zwar hat man einmal, im Februar 1964, zwei führenden Vertretern der Vertriebenen Gelegenheit zu einem Referat vor der Kammer mit anschließender Aussprache gegeben, aber auf die in dem Gespräch als dringend notwendig erkannte Fortsetzung solchen Dialogs wurde verzichtet. So kommt es, daß mit einem recht unvollständigen Bild über die rechtlichen und politischen Grundsatzarbeiten der Vertriebenenführung sowie ihrer Zielsetzung weitergearbeitet wurde.

Weder jenen im Februar 1964 angesprochenen Vertretern der Vertriebenenverbände, in deren Gegenwart von einer Denkschrift überhaupt nicht die Rede war, noch den als Gäste zu der Kammersitzung hinzugezogenen Mitgliedern des von den vertriebenen Kirchen gewählten und von der EKD anerkannten Ostkirchenausschusses ist die Möglichkeit gegeben worden, an der Formulierung mitzuwirken. Ein ausdrücklicher Antrag des Ostkirchenausschusses, eines seiner Mitglieder hinzuzuziehen, wurde ausdrücklich abgelehnt. Auch einem maßgeblichen Mitarbeiter der Denkschrift, der nicht zur Kammer gehört und der im wesentlichen das in vieler Hinsicht sehr bedenkenswerte zweite Kapitel geschrieben hat, ist der fertige Text der Denkschrift vor der Veröffentlichung nicht zugänglich gemacht worden, so daß er seine Bedenken gegen den Gesamtzusammenhang nicht vorbringen konnte. Er hat sich daher jetzt schriftlich von der Denkschrift distanziert und gebeten, daß sein Beitrag aus der Schrift gestrichen wird. Schließlich hat Bischof Wester sein Amt als Beauftragter für Flüchtlings- und Vertriebenenfragen mit der Begründung zurückgegeben, daß ihm das fertige Konzept nicht vorgelegen habe.

Bei der Beurteilung der Umstände der Veröffentlichung darf endlich nicht unerwähnt bleiben, daß eine gleichzeitig bekanntgemachte, aus der Kanzlei der EKD stammende Kommentierung sich im Ton abwertender Polemik bewegte. Es hieß da: „Für die Neuordnung des Verhältnisses zu den östlichen Nachbarn“ sei „nichts nötiger, als die Abkehr von den leeren Worten, der Abbau theoretischer Rechtskonstruktionen und die Dämpfung konfuser Zukunftserwartungen“. Dieser Ton war es insbesondere, der zunächst in der Presse wiedergegeben wurde und der viele Leser erschreckt und verbittert hat.

Die bisherigen Umstände für die Eröffnung des so dringend notwendigen Dialogs zwischen dem Rat der EKD und den Vertriebenenverbänden waren also einem sachlichen Gespräch nicht sonderlich dienlich. Hier war der Rat schlecht beraten. Daß diejenigen, die sich seit drei Jahren um die Aufnahme des Gesprächs mit dem Rat bemüht hatten, über die Verfahrensweise besonders enttäuscht sind, wird man nach dem Gesagten wohl verstehen.

Nun ist jedoch die Denkschrift der Öffentlichkeit übergeben, eine Minderheit hat sie in Händen, die Mehrheit muß versuchen, sich zwischen immer neuen Pressekommentaren den Weg zu einem eigenen Urteil über die Schrift zu bahnen. Erkennt man an, daß es eine Aufgabe der Kirche ist, als mitleidender Weggenosse den politisch Verantwortlichen vom Gesamtauftrag des Evangeliums her kritische Mahnung und eine den Glauben stärkende Hilfe zu leisten, so ist zu prüfen, ob die Schrift nach Zielsetzung und Inhalt diesem Maßstab wirklich gerecht wird. Daß es auch die Kirche in den vergangenen zwanzig Jahren weitgehend an einer in diesem Sinne recht verstandenen Solidarität mit den Vertriebenen hat fehlen lassen, kommt im zweiten Kapitel deutlich zum Ausdruck. Hier sollte ein neuer Anfang gewagt werden.