Inhalt Seite 1 — Die Sorgen der Sorgenbrecher Seite 2 Auf einer Seite lesen

F. R., Düsseldorf

Der neue Präsident des „Bundes Deutscher Karneval“, Hugo Cremer aus Düsseldorf, hat ein schweres Amt übernommen. Den bundesdeutschen Karnevalsgesellschaften fehlt es nämlich an Nachwuchs und an humortragenden Büttenrednern“. Hugo Cremer will deshalb „der Jugend eine Narrenkappe aufsetzen“. Seiner Meinung nach wurden die jungen Leute bisher noch nicht richtig angesprochen. Das soll jetzt alles anders werden.

Cremer nahm mit den Jugendverbänden und den Jugendämtern Kontakt auf. Dort hatte man Verständnis für diesen speziellen Zweig der Jugendarbeit. Einen detaillierten Schlachtplan hat der Karnevalspräsident für diese Aktion zwar noch nicht entworfen, aber in einem scheinen sich Karnevalisten und Jugendbetreuer einig zu sein: die Mitwirkung beim Karneval kann durchaus pädagogische Effekte haben. „Nichts gegen die Beatanhänger“, betont Cremer, „die finden eines Tages ohnehin zum Friseur zurück.“ Aber vielleicht könne man diesen „schneidigen“ Prozeß etwas beschleunigen.

Hugo Cremer plant aber auch auf lange Sicht. In Düsseldorf sollen die „kleineren Schulkinder“ in diesem Jahr mit Unterstützung der Schulämter erstmals am Karnevalssonntag – getreu dem Aachener Vorbild – ihren eigenen Kinderkarneval haben. Wenn dieser Versuchsballon einen erfolgreichen Start hat, soll er im kommenden Jahr in allen großen Städten aufgelassen werden. „Wer schon als Kind am Karneval teilnimmt, wird später auch eher ein Aktiver“, rechnet sich der Karnevalspräsident aus.

In Düsseldorf bilden diese „Aktiven“ eine Art Karnevals-Gewerkschaft mit dem aus der Gastronomie entliehenen Namen „Mostertpöttches“. Die vierzig Funkenmariechen, Tänzer, Sänger und Büttenredner können freilich den Bedarf an Narretei in der Karnevalssaison nur mit Hilfe von Überstunden erfüllen. Hugo Cremer hat auch für die allgemeinen Mangelerscheinungen in der Karnevalsbewegung eine Erklärung parat: „Die Urwüchsigkeit in den rheinischen Städten hat durch die Verschmelzung mit anderen Landsleuten nachgelassen.“ Selbstverständlich seien die Angehörigen der Landsmannschaften aus Ost- und Westpreußen, Sachsen und Thüringen bei den Sitzungen gerngesehene Gäste, aber ein erfolgreicher Büttenredner oder Komponist sei aus den Reihen der Vertriebenen und Flüchtlinge noch nicht hervorgegangen. „Vielleicht gibt es unter ihnen noch einige ‚Spätberufene‘ für den aktiven Karnevalsdienst“, hofft der Präsident.

Zunächst einmal wandte er sich mit seinen Sorgen an die Öffentlichkeit. Ein Aufruf in der Presse rief immerhin dreißig neue Büttenredner auf den Plan. Die Hälfte der Aspiranten hatten allerdings das Wesen einer richtigen Büttenrede völlig mißverstanden. „Eine gute Büttenrede bringt die Zuhörer durch die Schilderung eines Gegenstandes oder eines Erlebnisses aus dem täglichen Leben zum Lachen, nicht nur zum Schmunzeln“, fordert Hugo Cremer. In der weitverbreiteten Methode vieler Büttenredner, sich lediglich über andere Leute, vor allem über Politiker, lustig zu machen, sieht er nur eine „billige Effekthascherei“. „Natürlich sollen im Karneval auch politische Witze gemacht werden, aber mit Geist!“ Daran aber fehlt es offensichtlich.

Die Zahl der Narren im Bundesgebiet ist beträchtlich. Über eintausend Gesellschaften und Vereine sind im „Bund Deutscher Karneval“ zusammengeschlossen. Manche haben zwar nur fünfzehn oder zwanzig Mitglieder, es gibt aber auch große repräsentative Gesellschaften, wie etwa die Düsseldorfer „Prinzengarde Rot-Weiß“, mit über zweihundert Karnevalsfreunden. Präsident Cremer steht der eleganten Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft „Weißfräcke“ von 1950 vor.