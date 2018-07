Anton Tschechows, des bescheidenen Tschechows „Möwe“ (das Attribut stammt von Tolstoj, Thomas Mann hat es mit Nachdruck zitiert) gehört zu den wenigen Stücken der Weltliteratur, die darauf angewiesen sind, exzellent – und nicht nur bemerkenswert oder gut – interpretiert zu werden. Das Debakel der Premiere hatte seinen Grund: Ein Schuß Grobheit, ein Quentchen Holz und Schlaf, eine Prise hausbackenen Naturalismus, ein Löffelchen Moralin... und der Brei ist verdorben, die Stimmung zerstört, die Atmosphäre, ein Gespinst aus Melancholie, Dekadenz und Nervosität, gewaltsam vertrieben.

Nur wenn das Ungewöhnliche beiläufig und das Exzentrische in Parenthese gespielt wird, wenn die Regie die wilden Übergänge, die salti vom Pathetischen ins Triviale, vom Seelenbekenntnis zum Zynismus, mit eleganter Selbstverständlichkeit bewältigt, stellt sich beim Zuschauer jene Betroffenheit und jenes Glücksgefühl ein, das die am 17. Dezember 1898 im Moskauer Künstlertheater Versammelten empfanden: damals, als Stanislawskij mit der Inszenierung der Möwe einen neuen Theaterstil fand.

Nun, auch unter Bohumil Herlischkas Ägide gab es sprachlich Momente, in denen man die Anwesenheit aller zarten und guten Maupassant-Feen spürte ... wenn Dr. Dorn ganz unvermittelt, in abenteuerlichem Aneinandervorbeirede-Stil, ein Engel flog vorüber sagte, wenn Arkadina in zehn winzigen Worten von einem exaltierten Du Null! zu einem sentimentalen Mein liebes Kind, verzeih mir fand, wenn Trigorin, Anton Tschechows alter ego, seine verquälten Zynismen wie Liebkosungen sprach oder wenn plötzlich ein Satzbündel, nachlässig akzentuiert, das Milieu der Landschaft mit einer Intensität veranschaulichte, die kein Bühnenbild vermitteln kann ... am allerwenigsten die von Dominik Hartmann gebaute Kulisse.

Es roch nach Schmiere und Leim, Werkstattbäume standen hilflos herum, die Kamera hopste um Äste herum, suchte kleine Menschen zwischen dichtem Gebälk, um dann plötzlich, mitten im Stück, Gefallen an Großaufnahmen zu finden ... nein, ein Spaß war das nicht. Der See blieb Staffage, kein Sumpffeuer glimmte, der Mond verhüllte sein Antlitz, die Hitze blieb aus, und als dann das Baumrauschen und das Schornsteinheulen des Windes durch einen simplen Wasserguß ersetzt wurden, hei schnurrte die Regenmaschine: Als Mascha und Medwedenko, statt Trepljows Studio zu betreten, im Schlamm herumstolzierten (der Regisseur, so schien es, hatte am Ende des zweiten Akts plötzlich von Theater auf Television umgeschaltet), da machte ich die Augen zu und erlebte das Ende des Stücks mit ungetrübtem Genuß – ohne mich weiter über die Regie-Inkonsequenzen, den Mangel an Prinzipien (wurde das Selbstgespräch der Nina doch tatsächlich mit geschlossenem Mündchen und daruntergelegter Stimme wiedergegeben!), die Uneinheitlichkeit und die nicht eben plausiblen Stilbrüche ärgern zu müssen: Und siehe, das Parlando beim Lottospiel, ein Gespräch auf drei Ebenen, klang nun wirklich brillant, die Wortregie war vortrefflich, und ich bedauerte, die bittere Komödie nicht schon eher unter dem einzig angemessenen Aspekt betrachtet zu haben: als ein vortreffliches Hörspiel – nicht aber als ein Spektakel, bei dessen Inszenierung der Regisseur erst am Schluß des zweiten Akts bemerkte (die schöne Nina fällt gerade dem Schriftsteller Trigorin anheim), daß die Möwe keineswegs auf eine Opernbühne paßt. Momos