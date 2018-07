„Die Puppen“ (Italien; Verleih: Columbia-Bavaria): Die vier Episoden von vier Regisseuren der mittleren Güteklasse scheinen unter dem mediterranen Alptraum vom Matriarchat entstanden zu sein. Die auftretenden Damen zeigen sich allmächtig über den männlichen Geschlechtspartner, ob sie (wie Gina Lollobrigida) strippend den Neffen eines Konzilsvaters in ihre Fänge locken, eugenetisch Maß nehmen am Mann (wie Elke Sommer) oder lediglich telefonierend und sich aufreizend räkelnd (wie Virna Lisi) den Mann hinhalten.

Nur Franco Rossi. zeigt in seinem Sketch „Die Suppe“ Monica Vitti als die Frustrierte, die einem sexuell uninteressierten, ewig Suppe schlürfenden Eheknochen ausgeliefert ist. Der muß dann freilich damit rechnen, von ihr umgebracht oder – wenn das nicht klappt – wenigstens betrogen zu werden. Die Herren Mauro Bolognini, Luigi Commencini, Dino Risi und auch Franco Rossi nehmen sich ihrer Themen aber nur mit halbem Herzen und reichlicher Spekulation auf die kommerzielle Sexwelle an. So läßt Rossi nicht nur die Mordpläne aus unerfindlichen Gründen ständig fehlschlagen, sondern die Vitti auch noch zur irgendwie rechtschaffenen Hausfrau sich wandeln, die doch an ihrem Suppeschlürfer hängt. Und die abmessende Elke Sommer, die als total libertines Schwedenmädchen erst nur einen Sohn von ihrem Mann nach Maß wollte, wird schließlich treusorgende Mama bei redlich alljährlicher Kinderproduktion. Mauro Bolognini schafft in seinem Boccaccio nachempfundenen Konzils-Part noch am ehesten Zölibats- und Sexualpersiflage, aber auch mit etlichen Ausrutschern ins Triviale und Spekulative.

Der Film hat wegen seiner Offenheit in Italien Aufruhr verursacht. Die Zensur ließ vielfach mildern, zitierte aber dann immer noch Gina Lollobrigida und Virna Lisi wegen Verbreitung von Unzüchtigkeiten vor den Kadi. Die Lollo konnte indes nachweisen, daß ihre Nacktheit vor der Kamera nur vorgetäuscht war, daß sie in Wirklichkeit ein hautfarbenes Trikot getragen hatte. In diesem (und anderem) Sinne täuscht der Film vieles vor, was er dann nicht zeigt. H. U.