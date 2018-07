Wer bislang arglosen Sinnes angenommen . hatte, zum Fußballspiel gehörten ein Ball, zwei Tore, zweiundzwanzig Mann und notfalls ein Schiedsrichter, der irrt sich, denn so simpel ist das nicht. Jetzt nämlich wird dieses Spiel aus den bisherigen profanen Bereichen in metaphysische Regionen geführt. Der Meidericher Spielverein hat damit angefangen und bald werden es ihm alle gleichtun und sich einen Vereinspsychologen anschaffen. Das Maskottchen wird aus dem Tornetz verschwinden, die Spieler können glücksbringende Kettchen und Amulette ablegen, der 1. FC Köln mag getrost den Geißbock in den Stall stellen, denn ein Psychologe wirkt viel besser.

Das krempelt den ganzen Fußball um. Künftig wird man einen Spieler durchaus nicht mehr ausschließlich danach beurteilen können, wie er flankt, köpft und schießt. Der Fußballreporter der Zukunft muß nicht nur Konstitution und Kondition eines Spielers beurteilen können, sondern auch seinen Seelenhaushalt, und wehe, wenn er übersieht, daß die Platzmannschaft ihren Erfolg ausschließlich der psychoprophylaktischen Behandlung durch den Vereinspsychologen zu danken hat. Solche Beurteilungsgabe gehört künftig zum Reporterrüstzeug und in keinem Kabineninterview wird die Standardfrage fehlen dürfen: „Und fühlten Sie sich psychologisch hinreichend enthemmt?“

Das eröffnet die schönsten Zukunftsaussichten für Leute, die von Berufs wegen nach Erklärungen und Ausreden suchen müssen. Der unterlegene Trainer hat demnächst eine Entschuldigung mehr, wenn er nach der Ursache für die Niederlage gefragt wird. „Mit der schlampigen Arbeit unseres Seelenmasseurs kann man keine Spiele gewinnen“, wird er sagen. Oder der Mittelstürmer, der einen Elfmeter verschossen und auch sonst noch allerlei spielentscheidende Fehler begangen hat, wie einleuchtend kann er erklären: : „Eine psychologische Indisposition, ausgelöst durch eine seelische Verklemmung im frühesten Kindesalter, verursacht bei mir sporadisch auftretende Psychoneurosen, deren Auswirkungen diesmal durch Autosuggestion nicht verhindert werden konnten.“ Jeder Fußballfreund, der solches hört, wird volles Verständnis dafür haben, denn längst begreift er die psychophysikalischen Zusammenhänge zwischen Fußballbein und Fußballkopf.

Natürlich können ärztliche Kunstfehler passieren; beispielsweise mag ’mal ein Spieler etwas zu sehr enthemmt sein, oder der Torwart ist irrtümlich mit der Psychotherapie für Linksaußen behandelt worden und verkennt nun seine eigentlichen Aufgaben. Aber das sind Kinderkrankheiten, über die man großzügig hinwegsehen sollte; schließlich hat jede Wissenschaft einmal klein angefangen.

Jedenfalls gehen wir herrlichen Fußballzeiten entgegen; wir werden erfahren, was psychogene Formkrisen sind; Wissenschaftler werden Psychoanalysen über Länderspiele erstellen; der Bundestrainer muß mindestens einmal im Jahr einen psychiatrischen Kurzlehrgang absolvieren; und sollten in den Anfangszeiten noch ein paar zehntausend Menschen über Tore oder ähnlich unwichtiges Beiwerk jubeln, so werden, wir das nachsichtig belächeln: Sie wissen, eben noch nichts von den übersinnlichen Bereichen des Fußballspiels,

Horst Vetten