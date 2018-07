G. Z., Frankfurt-Main

So etwas bekommt man im Frankfurter Untersuchungsgefängnis in der Hammelsgasse nicht jeden Tag zu sehen: ein „Schützling“ wurde im Rolls Royce abgeholt. Im königlichen Gefährt verließ der 52jährige Kaufmann und „Generalkonsul“ von Burundi, Heinrich Heuer, die Stätte unfreiwilligen Aufenthaltes. Seinem „gehobenen Lebensstil“ hatte er es zu verdanken, daß man ihn bis zu dieser Stunde sicher hinter Gittern verwahrte. Unter dem Verdacht, Bundesbürger für einen ausländischen Militärdienst angeworben zu haben, war Heuer zunächst inhaftiert, dann gegen eine Kaution von 10 000 Mark wieder freigelassen, schließlich wieder eingesperrt worden. Die Kaution hatte man standesgemäß auf 250 000 Mark erhöht. Mit einer Beschwerde gegen diese „Preiserhöhung“ hatte Heuers Rechtsvertreter Erfolg: Die Kaution wurde am Freitag wieder auf 10 000 Mark herabgesetzt. Die Gattin konnte erleichtert mit dem Supervehikel in der Hammelsgasse vorfahren.

Genaugenommen begann die Geschichte am 18. Oktober in Burundi, im Herzen Afrikas. In dunkler Nacht hatten aufständische Offiziere und Soldaten versucht, dem König des Landes, Mwami IV. Mwambutsa, den Garaus zu machen. Da muß sich der Herrscher von Burundi, ehemals ein Teil Deutsch-Ostafrikas, darauf besonnen haben, daß auch heute noch, trotz aller Unabhängigkeit, auf die Deutschen der beste Verlaß sei. In der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ erschien nämlich eine Anzeige mit der Frage: „Wer will gratis nach Afrika?“

Es gab Bundesbürger, die kostenlos nach Afrika wollten. Sie saßen – 27 an der Zahl – eine Woche später im Hotel „Schöne Aussicht“ in Frankfurt-Höchst und warteten auf die DC 6 „Argonaut“, die erste Maschine einer angeblich frisch gegründeten „Burundi Airways die sie in das Reich Mwami IV. bringen sollte. Doch daraus wurde nichts; denn genauso fragwürdig wie die ganze Aktion war auch der geplante Lufttransport. Die „Argonaut“ wurde auf dem Amsterdamer Flugplatz Schiphol festgehalten, weil mit dieser Maschine unter falschem Kennzeichen Waffen nach dem Kongo transportiert worden sein sollten. Obwohl im Auftrag des „Herrn Heuer aus Frankfurt“ – so der 39jährige amerikanische Pilot der Maschine – die DC 6 gegen runde 10 000 holländische Gulden Standgeld ausgelöst worden war, warteten die reiselustigen Germanen vergeblich eine lange Nacht auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen.

Zu dieser Enttäuschung kam anderer Ärger. Inzwischen hatte sich die Frankfurter Kriminalpolizei für das Reiseunternehmen des Herrn Heuer interessiert, der in der Bettinastraße die Firma „Vakanca“ betreibt. Die Kriminalisten nahmen weniger Anstoß daran, daß weder der Name Heuer noch die Firma „Vakanca“ im Frankfurter Telephonbuch verzeichnet sind; sie vermuteten vielmehr, daß die jungen Bundesbürger nicht als „Gesellschafter“ des Königs von Burundi, sondern für einen militärischen Einsatz im schwarzen Kontinent angeworben wurden.

Tatsächlich wußte einer der Königsknappen, ein Polsterer aus Meppen im Emsland, zu berichten, daß man darauf aufmerksam gemacht worden sei, im Palast des Herrschers warteten nicht nur Gesellschafterpflichten, sondern auch Uniformen und Waffen auf die Urenkel der ehemaligen deutschen Kolonialherren. Das erzählten auch andere Mitglieder des weißen Hilfskorps, und die Frankrurter Staatsanwaltschart fertigte fleißig Vernehmungsprotokolle an.

Den Erfolg staatsanwaltschaftlicher Bemühungen bekam als erster der Reiseorganisator Heuer selber zu spüren. Es paßte freilich ganz und gar zur Lebensart des cleveren Geschäftsmannes, daß er nicht irgendwo, sondern im Spitzenklassenhotel „Intercontinental“ zu Frankfurt am Main verhaftet wurde. Dort „residierte“ er nämlich, und es heißt, es sollen sich auch Burundi-Diplomaten dort einquartiert haben, um die Verfrachtung der königlichen „Gesellschafter“ zu überwachen.