Bonns feine Leute sind nervös geworden. Teils besorgt, teils verärgert nahmen politische und beamtete Honoratioren die Verleihung des ritischen Empire-Ordens an die vier Beatles zur Kenntnis. Im Thronsaal des Buckingham-Palastes hatte jüngst Königin Elizabeth II. den lerren Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney und George Harrison den „Most exellent Order of the British Empire“ angeheftet und sie damit in einen Kreis auserwählter Persönlichkeiten des In- und Auslandes aufgeommen.

Namhaften Bonner Politikern und Ministerialen war während des Deutschland-Besuches der Queen im Mai dieses Jahres die gleiche Auszeichnung zuteil geworden. Von den 152 deutschen Empfängern britischer Ehrungen wurden 23 als Träger des Beatles-Ordens auserkoren, darunter drei Bundesminister, ein Landesminister und sechs Bonner Ministerialdirektoren. Die damalige Drängelei um einen Platz an der Ordensnonne ist vergessen. Zurückhaltung ist die Devise: soll man sich weiterhin zu dem Orden bekennen der ihn nur noch gelegentlich anlegen?

Der, britische Standard-Orden entspricht etwa dem deutschen Verdienstkreuz. Er wird für alle löblichen Leistungen und Jubiläen verliehen. Den Empire-Orden tragen Polizisten, Fernsehstars und Frauen, so die englische Sportlerin Mary Rand (Weitsprung-Goldmedaille in Tokio) und eine Polizeibeamtin, die einem Selbstmörder in Baby entrissen hatte, mit dem er von einem Hausdach in die Tiefe springen wollte.

Englands Premierminister Wilson, selber Träer des Empire-Ordens, hatte den Einfall gehabt, die pilzköpfigen Devisenbringer und Volkslieblinge mit Honorablen und Nobilitäten gleichteilen zu lassen. Königin Elizabeth, die den Exportwert der Beatles keineswegs verkennt, hatte gegen das Ansinnen ihrer Labour-Regierung keine Bedenken. So standen auf der Liste der diesjährigen Birthday-Honours, der Ehrungen aus Andaß des offiziellen Geburtstags der Königin, neben ein paar Industriellen, einem Verleger sowie dem Privatsekretär und zwei Sekretärinnen des verblichenen Sir Winston Churchill auch die langhaarigen Sängerknaben.

Der Orden des britischen Empire wird in fünf Stufen verliehen (deutscher Verdienstorden: sieben Variationen). Die Beatles wurden mit dem untersten Rang bedacht; sie dürfen sich jetzt „Members of the British Empire“ nennen und die Buchstaben MBE hinter ihre Namen setzen. Auf die MBE-Träger folgen von unten nach oben die „Officers of the British Empire“ (OBE) und die „Commander of the British Empire“ (CBE). Die zweithöchste Stufe ist der „Knight Commander“ (KCBE), und ganz oben rangiert der „Knight Grand Cross of the British Empire (KGCB).

Mit der höchsten Stufe des Empire-Ordens (KGCB) können sich seit Mai Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel, der jetzige Landwirtschaftsminister Hermann Höcherl und Minister Ludger Westrick, der Chef des Kanzleramtes, schmücken. Zum „Knight Commander wurden geschlagen: die Ministerialdirektoren Dr. Karl Hohmann, Leiter der Erhard-Kanzlei, und die AA-Abteilungsleiter Professor Dr. Meyer-Lindenberg, Dr. Sachs, Franz Krapf, Dr. Dieter Sattler und Dr. Thierfelder. Einziger dekorierter Landesminister ist Nordrhein-Westfalens Willi Weyer, der für die Sicherheit der Königin an Rhein und Ruhr verantwortlich war. Er empfing ebenfalls die Stufe KBE.