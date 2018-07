Von Fred Schmitz

Als Poseidon die Giganten mit einem riesigen Felsen, aufs Haupt schlug, entschied er damit, den Titanenkampf. Der Felsblock: klatschte in die Ägäis und erregte vor etwa 3000 Jahren das Interesse der Ionier, die darauf siedelten, aber weiter nichts Künstlerisches mit ihm anstellten. Später fielen, die Naxier ein, dann die Venezianer, die Türken und zuletzt die, Touristen.

Der Stein heißt Mykonos, eine Insel der Kykladen; um ein Winziges größer als San Marino. Nicht einmal, der Große Brockhaus nimmt von ihr Notiz. Vor zehn Jahren besuchten vielleicht ein paar Hundert Touristen im Jahr das unscheinbare Fischerdorf.

Das Dorf hat 2500 Einwohner. Weitere 1000 wohnen auf der restlichen Insel verstreut, alle in weißen Würfelhäuschen. An die 2000 Touristen sind täglich auf Mykonos, heben den Wohlstand der Insel und den Umsatz der Firma Nestlé.

Die vier Hotels am Platze sind immer besetzt, aber da das halbe Dorf jedes neue Schiff, begrüßt, findet der Fremde mit Hilfe des nächstbesten Trägers, Fischers oder Polizisten. ein Privatzimmer zu 30 Drachmen (4,30 Mark) pro Bett und Nacht. Junge Leute ohne viel Geld übernachten in ihren Schlafsäcken auf der Barke irgendeines freundlichen Schiffers. Oder, sie bauen sich an der Bucht von Ammos eine hüfthohe Burg aus Steinen und ziehen, ein Segeltuch darüber.

Auf dem kleinen Hafenkorso erscheinen die Touristen gedrängter. Sie sitzen auf den kleingesäßigen Stühlen der Kafeneions und Tavernen, kaufen Souvenirs und wühlen in den feilgebotenen Schwämmen. Aber sie stören nicht. In der Mehrzahl sind es junge Leute, rund ein Drittel sind griechische Touristen, und die Mykoniates genießen den Korso auch.

Hinter der Hafenpromenade erstreckt sich ein Gewirr winziger weißer Gäßchen, eines reizvoller als das andere. Als Verkehrsmittel dienen im wesentlichen Esel, Maultiere und Pferde. Ambulante Früchte- und Gemüsehändler bieten ihre Ware aus Körben beiderseits des Mulirückens an. Kleine Mädchen reiten lachend im Galopp vorbei. Touristen zockeln vorsichtig auf gemietetem Saumtier ins Inselinnere. Die Esel mit ihren rührenden Ohren sind das Objekt steten Entzückens der Photophilen, vor allem dann,/wenn das Grautier vermittels biologischer Vorgänge rustikale Atmosphäre um sich verbreitet.