Kriminelle Taten oder „Konfliktfälle von pädagogischer Bedeutung“? Asozial schon vor der Pubertät Von Heinz Bergner

Ein Verbrechen, das in der Kriminalgeschichte einzigartig ist“, nannte es der Chef der Kölner Kriminalpolizei: Sechs Wochen lang hatten die 17jährige Margarete Scherer und die 16jährige Monika Schmitz eine kranke Rentnerin gefoltert und erpreßt. Schließlich würgten sie die 54 Jahre alte Frau mit einem Geschirrtuch, bis ihr Blut aus Mund und Nase quoll. Dann war sie tot. Der Fall erregte überall in Deutschland Aufsehen. Aber bis heute ist es rätselhaft geblieben, was die Mädchen zu ihrem Verbrechen bewogen haben mochte; denn das bißchen Geld, das sie sich von der Frau geben ließen oder ihr stahlen, genügt als Beweggrund kaum.

Und warum schlugen bei einer Rauferei in Oberstimm, Kreis Allgäu, ein 17jähriger Lehrling und ein 19jähriger Arbeiter solange mit Fäusten auf einen Vertreter ein, bis der Mann tot war? Warum töteten elf Buben im Alter von zehn bis dreizehn Jahren in Buxtehude eine tragende Stute auf der Koppel? Warum mißhandelten zwei Jungen gleichen Alters in Rahlstedt einen dreijährigen Spielgefährten, den sie auszogen, blutig schlugen und dann, an Händen und Füßen gefesselt, auf einer Wiese liegen ließen?

Die Fachleute, die sich vorbeugend, ermittelnd oder strafend mit jugendlichen Kriminellen befassen, stehen Tag für Tag einer seit Jahren anschwellenden Woge von Straftaten junger Menschen überwiegend ratlos gegenüber. Weder Ärzten noch Richtern, weder Geistlichen noch Jugendfürsorgern, weder Polizisten noch Pädagogen ist es bis jetzt gelungen, stets einleuchtende Erklärungen zu finden oder gar sichere Ratschläge zur Abhilfe zu geben.

Beim „Jugendgerichtstag“ in Münster, wo im Oktober 500 Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte, Mitarbeiter der Jugendpolizei und der weiblichen Kriminalpolizei, Bewährungshelfer und Professoren die „Erst- und Frühkriminalität“ analysierten und diskutierten, machte der Tübinger Professor Karl Peters aufsehenerregende Vorschläge: Das Jugendrecht vom allgemeinen Strafrecht radikal zu trennen und nicht mehr vom Jugendkriminalrecht, sondern vom „Jugendkonfliktrecht“ zu sprechen. Peters versuchte, sein Forum davon zu überzeugen, daß zwar immer von „Diebstahl“ oder „Sittlichkeitsverbrechen“ eines Halbwüchsigen gesprochen, dabei aber übersehen werde, daß es sich nicht um ein crimen, sondern um einen „Konfliktfall von pädagogischer Bedeutung“ handle.

Solche psychologischen Differenzierungen mögen vielleicht auf lange Sicht die strafrechtliche Beurteilung Jugendlicher und erzieherische Bemühungen beeinflussen; sie reichen aber als Erklärung für die Jugendkriminalität und als durchgreifendes Mittel, sie einzudämmen, kaum aus. Als das Bundesinnenministerium im Sommer 1965 die polizeiliche Jahresübersicht für 1964 vorlegte, war der Schrecken allgemein: Im letzten Jahr wurden rund 7200 männliche und fast 8500 weibliche Jugendliche von der Polizei als Straftäter registriert. Das sind 9,2 Prozent aller Täter des Jahres 1964. Im Jahr zuvor waren es 8,3 Prozent, 1962 noch weniger.

Mopeds, Waffen, Munition