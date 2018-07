Mit dem Genuß einer Portion „Lübecker National“ stellte sich, während der Gaumen sich heftig sträubte, eine seelische Regung ein. In gewöhnlichen Worten ausgedrückt: Widerwillen gegen das Mahl und Zorn gegen die Mamsell, die das hat kochen lassen, gegen die Dame, die die dampfende Masse aus einem Blechbottich heraufholt und mit einem gewissen Schwung auf den Teller rutschen läßt, gegen den Betriebschef, auf dessen magere Zuschüsse die Dürftigkeit des Speisezettels zurückgeht. Unwillkürlich breitet sich das Unbehagen aus: Der Kantinenraum entlarvt sich als karger Zweckraum, hergerichtet mit den geringsten Mitteln; die Holztische sind zwar hinreichend blank, aber scheußlich anzusehen; die Kollegen, werden zu lästigen Mitmenschen, weil die Atmosphäre des Raumes sie dazu ermuntert, ihre Kinderstube zu vergessen und das Essen auf die bequemste Weise in sich hineinzuschaufeln.

Diese Kantine gehört noch in die Mittelklasse. Es gibt – namentlich in großen Verwaltungen privater Unternehmen – weit bessere Einrichtungen; es gibt auch weit primitivere Stätten der „Gemeinschaftsverpflegung“. Wie wichtig dieses Thema mittlerweile geworden ist, beweist allein schon eine Zahl: „Wenn man bedenkt“, so schreibt Dr. E. Peppler von der Universität Gießen, „daß heute in der Bundesrepublik zwischen 15 und 17 Millionen Menschen an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, das heißt jeder vierte Bewohner der Bundesrepublik, wird einem die Bedeutung dieser Einrichtung im Interesse einer ausreichenden Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Nährstoffen klar.“

Erörterungen wie diese werden jetzt auf der „Internationalen Fachtagung für Gemeinschaftsverpflegung“ in Basel vorgetragen. Zum erstenmal steht dabei das Thema „Soziale und psychologische Probleme in der Gemeinschaftsverpflegung“ auf dem Programm. Dr. Rolf Bunnemann, Regierungsmedizinaldirektor im niedersächsischen Sozialministerium, Fachmann auf dem Gebiet der Sozialhygiene, wird darüber sprechen.

Worum es geht, deutet er mit diesem Satz an: „Das Essen ist nicht allein ein Energielieferant, der den Körper in Gang zu halten hat.“ Der „Akt der Nahrungsaufnahme“ ist von jeher eine Handlung, die psychologisch und sozial, pädagogisch und religiös beeinflußt wird. Seit die Seelentröster auch in den Betrieben umgehen, sind die ersten beiden Aspekte in den Vordergrund gerückt: Das „Glück des Menschen“ bereitet Sorge. Der Betriebspsychologe Hellmut Sopp umschreibt es in seinem Buch „Was der Mensch braucht...“ so: „Was früher Charakter, Gesinnung, Erfahrung, Takt und Fingerspitzengefühl war, soll heute durch .Psychologie’ ersetzt werden.“

Wie es mit dem „Fingerspitzengefühl“ bestellt ist, verrät der Blick in Kantinen, wo dann – erklärlich – neben medizinischen auch „psychische Probleme“ angehäufelt werden. Sopp schildert ein Beispiel. In einer Möbelfabrik gab es unter den Kranken eine ungewöhnlich große Zahl von Leuten, die unter Verdauungstörungen litten: Leibschmerzen, Magendruck, Völlegefühl, Übelkeit. Die Erklärung dafür war im Grunde leicht zu finden. Die halbstündige Mittagspause wurde nicht eingehalten; so reichte die Zeit nur dafür, das Essen lauwarm zu machen und es hastig zu verschlingen.

Überdies lag der Kantinenraum unmittelbar neben einem Maschinensaal. Das Radio war voll aufgedreht. „Das Klappern der Holzschuhe auf dem Steinboden, das ständige Kommen und Gehen, die kahlen Wände und die dürftige Ausstattung, die Geruchsskala, von Leim über Maschinenöl zum aufgewärmten Sauerkohl, alles das machte den Raum für die Nahrungsaufnahme absolut ungeeignet.“ Die Erinnerung an den russischen Physiologen Pawlow stellt sich da rasch ein: Seine Versuche mit Hunden hatten unter anderem ergeben, daß die Absonderung von Verdauungssäften sofort aufhört, wenn sie beunruhigt wurden.

Auf die Dauer kämen da die Hunde auf den Hund – das Wortspiel ist nicht einmal übertrieben. Die Befürchtung läßt sich sogar leicht auf menschliche Wesen übertragen, wenn ihnen zwar eine warme Mahlzeit in der Schichtpause aus einer Großküche geliefert wird, aber nicht in einen Speiseraum, sondern an den Arbeitsplatz. Am Bürotisch oder im Maschinensaal zu essen, ist eine Barbarei, die den Hygieniker Bunnemann ebenso wie die Ernährungsphysiologen aufbringt. Daneben nimmt sich die Mensa, die aus Platzmangel ausgerechnet über der Anatomie placiert war und deshalb bei Eisbein zu lokal inspirierten Witzeleien anregte und zu Übelkeitsfolgen führte, vergleichsweise harmlos aus. Aber schon das Kellerloch, in dem die Arbeiter einer kleinen Werkstatt beköstigt werden, regt zu Protesten an.