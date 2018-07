Wie lange muß ein Mann auf graue Schläfen warten, oder: wann kommt er in das Alter, das ihn interessant macht? Die volkstümliche Annahme, daß dunkelhaarige Menschen früher als blonde ergrauen, ist falsch. Wie das „Deutsche Ärzteblatt“ in Köln kürzlich mitteilte, hat eine Untersuchung in Australien an über 8000 Personen diesen Irrtum widerlegt und außerdem bewiesen, daß Männer im Durchschnitt keineswegs schneller graue Haare bekommen als Frauen. Die Untersuchung ergab, daß fünfzig Prozent aller Fünfzigjährigen beider Geschlechter bereits mindestens zur Hälfte ergraut sind. Das genau errechnete Durchschnittsalter, in dem das ganze Ausmaß des Ergrauens sichtbar wird, beträgt für blondes Haar exakt 48,6 Jahre, für schwarzes 49,1 und für braunes 49,4 Jahre. In dem Bericht hieß es auch: Der irrige Eindruck, daß Schwarzhaarige am schnellsten ergrauen, beruhe offenbar nur auf der optischen Wirkung eines Farbkontrastes. Fazit: Ein paar graue Schläfenhaare in einem dunklen Schopf sind besonders attraktiv. G.