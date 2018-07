Leslie R. Groves: Jetzt darf ich sprechen. Die Geschichte der ersten Atombombe. Aus dem Englischen übersetzt von Hans Steinsdorff; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 411 Seiten, 19,80 DM.

General Leslie R. Groves war der Mann, der entschied, auf welche Ziele die Atombombe abgeworfen werden sollte, nachdem er vom ersten Augenblick an die administrative und damit auch technische Verantwortung für ihre Herstellung getragen hatte. Vom damaligen Kriegsminister für die Gesamtleitung des sogenannten „Manhattan-Projektes“ bestimmt, vom Präsidenten akzeptiert, begann er am 17. September 1942 mit der Organisation eines Vorhabens, das ohne Beispiel in der Rüstungstechnik war. Weder zu diesem Zeitpunkt, als angenommen wurde, die deutschen Wissenschaftler des Kaiser-Wilhelm-Institutes arbeiteten fieberhaft an der militärischen Nutzung der Kernenergie, noch später, als General Groves als Bombenziele das Kokura-Arsenal, Hiroshima, Niigata und Kioto vorschlug – Kioto wurde von der Liste gestrichen –, konnte von irgendwelchen moralischen Bedenken der Politiker und Militärs die Rede sein, die ihre Aufgabe darin sahen, den Krieg mit einem Minimum an eigenen Verlusten zu gewinnen.

Mit militärischer Knappheit schildert Groves den oft abenteuerlichen Hergang der Entwicklung, wobei die Loyalität der Industrie, die Großzügigkeit verschiedener Militärdienststellen und die Einsicht selbst uneinsichtiger Senatoren besondere Beachtung verdienen. Wie es zunächst gelingt, das damals vollkommen bedeutungslose Uranerz aufzuspüren und zu sichern, wie man dann das Projekt Los Alamos plant, dessen Produktionsanlagen von zahllosen unbekannten Faktoren abhängen, da ja niemand weiß, wie man eine Bombe dieser Art baut, was man dazu benötigt und wie lange Zeit man dafür braucht, wie die Spannungen zwischen Wissenschaftlern und Militärs, Fragen der Geheimhaltung und zahllose materielle und personelle Probleme gemeistert wurden, das erfährt der Leser aus diesem gerade wegen seiner Trockenheit schätzenswerten Buch in vielen Details, die interessante Beispiele für die amerikanische Mentalität bieten.

Zwei Punkte in diesem alle moralischen Aspekte und Einwände aussparenden Buch sind von besonderem Interesse: die Berufung Robert Oppenheimers, der damals zwar ein bedeutender Wissenschaftler war, aber nicht unbedingt qualifiziert schien, als Mann ohne Verwaltungserfahrung und ohne Nobelpreis ein Team zu führen, dem mehrere Nobelpreisträger angehörten, und die 1945 auf Band mitgeschnittenen Gespräche der deutschen Wissenschaftler Hahn, Heisenberg, von Weizsäcker in amerikanischer Gefangenschaft, in denen deutlich wird, wie groß der Abstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Deutschland Hitlers geworden war: unvorstellbar, daß bei den in Deutschland herrschenden Verhältnissen eine Leistung wie die Herstellung der A-Bombe zustande gekommen wäre.

Am 16. Juli 1945 um 5.30 Uhr war die erste Atomexplosion gezündet worden, am 6. August 1945 fiel die erste Bombe, deren Herstellung die Ursache so großer technischer Anstrengungen gewesen war und die zur Ursache so großen Elends, so vielfältiger politischer Wirkungen wurde.

Ein perfekter Organisator schildert hier die Vorgeschichte – aufschlußreich einer Reihe von Details wegen und in mehr als einer Hinsicht charakteristisch für das naive Verhältnis zwischen Technik und Macht.

Hannsferdinand Döbler