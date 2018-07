Von Annette de Soussay

Wiedersehen mit Lyon, Erinnerung und Wirklichkeit: Damals, vor dreißig Jahren, waren die altmodischen Ansichten der Lyoner mit einer eigenartigen Mentalität gepaart. Es genügt zu hören, daß Monsieur Gillet, ein mehrfacher Millionär, eines Mittags auf einer Bank im Freien einschlief. Als er aufwachte, war-sein Hut voller Kleingeld. Damals mußte man aussehen wie ein Bettler, wenn man reich war.

Meine Schwiegermutter war trotz ihres Reichtums eine typische Vertreterin des konservativen Mittelstandes. Nach meiner Hochzeit gab sie mir bedeutungsvoll einen Korb mit zerrissenen Strümpfen meines Mannes. Ich trug den Korb zu den Hausmädchen. Die Familie war schockiert. Wie oft mußte ich in der Badeanstalt baden, da zu Haus die Badewanne als Wäschekorb diente! Lyon war eben eine Provinzstadt.

*

Erinnerung und Wirklichkeit!

Lyon ist durch den Seidenmarkt und die Seidenbörse bekannt. Aber berühmter sind die Lyoner Restaurants, die Cuisine Lyonnaise mit Sahne, Trüffeln, Artischocken und Spargel. Eine Spezialität: Poulet en chemise. Das ist Geflügel, das in ein Stück Tuch eingenäht wird. Im Restaurant Mère Filloux steht noch immer der gigantische schwarze Kochtopf, der seit 100 Jahren nicht gewaschen worden ist. Darin werden diese Poulets mit Trüffeln gekocht.

An der Saône erlebte ich eine Überraschung. Am Kai Pierre Scize sah ich eine Statue am Fuß der Felsen: Jean Kleberger aus Nürnberg. Er war vor 500 Jahren Bürger von Lyon. Man nannte ihn Homme de la Roche‚ Felsenmann. Er wurde Gemeinderat von Lyon und war sehr angesehen wegen seiner Klugheit und Tatkraft. Denn es gelang ihm, den dauernden Überschwemmungen durch die Saône Einhalt zu gebieten. Damals zwängte der Fluß sich durch die engen Felsen von Fourvieres und la Croix-Rousse. Kleberger ließ die Felsen sprengen. Die Saône wurde ruhig. Seine Frau, la belle Allemande, wohnte in einem Herrenhaus nicht weit von Vaise. Der Turm des Gebäudes steht noch heute und trägt ihren Namen. Es freute mich, daß man im alten Lyon ein geachteter Bürger sein konnte, obwohl man aus einem fremden Land gekommen war. Klugheit und Güte waren wichtig, Grenzen und Länder nicht.