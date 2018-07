Was würden wir von einem Mann halten, der sich ein großes Auto anschafft und es dann nicht fahren kann, weil für das Benzin kein Geld mehr vorhanden ist? Wie stünde ein Industrieunternehmen da, das die modernsten Maschinen installiert hat, aber damit nichts zu produzieren vermag, weil die Finanzen dazu nun nicht mehr reichen?

In dieser Lage etwa befindet sich gegenwärtig eine der bedeutendsten physikalischen Forschungsstätten der Welt, das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY), das größte und modernste seiner Art. Ihm werden im nächsten Geschäftsjahr vier Millionen Mark fehlen. Das ist just der Betrag, der notwendig wäre, um über die bare Aufrechterhaltung des Betriebes hinaus wenigstens ein Minimum dessen produzieren zu können, wofür das 100-Millionen-Objekt errichtet wurde: wissenschaftliche Erkenntnis.

Vier Millionen mehr im Etat würde DESY in die Lage versetzen, die wissenschaftlichen Experimente im gleichen Umfang weiterzuführen wie bisher. Die volle Leistungsfähigkeit dieses Forschungsinstrumentes wäre indessen damit noch nicht ausgenutzt; sie zu erreichen würde noch weitere vier bis fünf Millionen erfordern. Der Bund, der zur Hälfte die Betriebskosten für das Elektronen-Synchrotron trägt, wäre durchaus bereit, seinen Anteil sogar soweit zu erhöhen, aber die Länder müßten ihr Schärflein dazu beitragen, und das wollen sie nicht tun. Ihre Finanzminister empfahlen am 22. Oktober, DESYs Betriebskosten mit 30 Millionen Mark anzusetzen, und das reicht, wie man es auch immer dreht und wendet, gerade dafür aus, die große Forschungsmaschine in Gang zu halten.

Ist es angesichts der kritischen Finanzlage der Bundesrepublik gerechtfertigt, für ein Institut der reinen Grundlagenforschung mehr Geld zu fordern, während zum Beispiel der Verteidigungsetat gekürzt werden muß und Abstriche an Ausbildungsbeihilfen und Bundesbahnzuschüssen vorgenommen werden?

Gewiß, einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es für jene Forderung kaum geben können; doch mindestens so ungünstig wäre es, gerade im kommenden Jahr die Arbeit der deutschen Hochenergie-Physiker zu lähmen. „Ein Teilchenbeschleuniger verfügt in den ersten Betriebsjahren über sein größtes wissenschaftliches Potential“, erklärte DESY-Direktor Professor Willibald Jentschke. Da es gegenwärtig kein leistungsfähigeres Elektronensynchrotron gibt, sind die Chancen zur Zeit noch sehr groß, wesentliche Ergebnisse bei der Erforschung des subatomaren Aufbaus unserer Welt in der Bundesrepublik zu erzielen. Diesen potentiellen Vorsprung wird die deutsche Wissenschaft freilich nur so lange halten können, bis – vielleicht schon Ende 1966 – der gigantische Linear-Elektronenbeschleuniger in Stanford (Kalifornien) fertiggestellt ist. Freilich wird DESY auch dann noch ein wichtiges Zentrum der Physik bleiben, zumal die Anlage vielseitig ausbaufähig ist, aber fraglos könnte das Jahr 1966 das wissenschaftlich fruchtbarste sein.

Ein Vorsprung auf einem modernen Gebiet der naturwissenschaftlichen Forschung bedeutet, sofern er genutzt wird, für unser Land mehr als nur ein kultureller Prestigegewinn. Unsere, Wissenschaft leidet bitter unter der Abwanderung fähiger junger Akademiker zu den europäischen Forschungszentren (wo die Bezahlung besser ist) und in die USA. Halten können wir den überall begehrten Nachwuchs nur mit attraktiven Arbeitsmöglichkeiten, dadurch also, daß wir ihm Gelegenheit geben, an modernen Geräten zu experimentieren. In Deutschland gibt es nur wenige solcher Gelegenheiten, was ohne Zweifel dazu beigetragen hat, daß die einst weltberühmte deutsche Naturwissenschaft auf vielen Gebieten heute als unterentwickelt gilt.

Mit der zusätzlichen Bewilligung von vier Millionen Mark könnte die Weltgeltung der deutschen naturwissenschaftlichen Forschung um ein gutes Stück angehoben werden. Schon im ersten Betriebsjahr wurden am DESY beachtliche Entdeckungen auf dem Gebiet der Elementarteilchen-Physik gemacht. Jetzt, da die Anlaufperiode des Beschleunigers abgeschlossen und die große Blasenkammer installiert ist, Erfahrungen gesammelt werden konnten und sich das Physiker-Team eingespielt hat, jetzt wäre die Zeit gekommen, die in das großartige Instrument investierten Mittel optimal in wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen. Soll das an einem von Bund und Ländern gemeinsam aufzubringenden Betrag scheitern, der geringer ist als die Baukosten für ein städtisches Schwimmbad? Thomas v. Randow