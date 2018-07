Sie waren alte Bekannte. Gemeinsam erschienen sie Jahr für Jahr, häufig, um den Winter. Ein Paar. Sie kamen den Fluß entlang, stromabwärts, nördliche Vögel, in langem Flug – und hielten in Sirimim, ihrem Tal. Sie blieben nur eine Weile in dem kleinen, kleinen Landstrich. War die Zeit, waren die Wochen verlebt, kehrten sie um. Wieder den Fluß entlang, dem Norden zu, dem Horizont entgegen, soviel ihre Schwingen umspannten. Sie waren wohl in der Hochzeit, weil dann ihr Gefieder reiner wird und makellos, hin und wieder gaben sie es zutraulich, zärtlich mit ihrem häßlichen Krächzen zu erkennen. Sie gehörten zu der weißen, großen Reiherart von übertrieben bräutlichem Weiß. Sie stellten sich ein, wenn man überhaupt nicht an sie dachte, sie am wenigsten erwartete. Ganz plötzlich: nur Reiher erscheinen so. Dann aber mochte man sie jedes Mal gerne leiden. Sie brauchten nur da zu sein mit ihrem hinterlistigen Weiß – und schon sah man Grün grüner, das Himmelblau stärker, ungetrübt, ohne Flecken. Sie besuchten uns, weil sie Lust hatten, aber allmählich gehörten sie zu uns. Ob sie noch eine andere Botschaft brachten?

In jenem Jahr war es wieder so. Es ist lange her, es muß um den Juni, Juli gewesen sein. Des Morgens, kaum warst du erwacht, standen sie schon mitten in der großen Niederung, angezogen und aufgepflanzt. An Fischen fehlte es ihnen nicht: all das kleine Gewimmel, massenweise, außerdem Frösche, Kröten, Schlangen und anderes winziges Getier, das sich regte. Ihre Schnäbel, stichgenau, stocherten in den Mooren. Sie spazierten am Uferstreifen entlang, liefen den ganzen Sirimim hinunter, verfolgten den Sirimim, fischten im Sirimim. Sie tummelten sich sogar in den Wasserrinnen und kleinen Becken des Gemüsegartens, zum Ärger Joaquims, der sein Gemüse, der Schäden argwöhnisch belauerte. „Fort! Fort!“ jagte er sie, drohte er hinter ihnen her. Und sie, immer beide: „Dschet! Dschet!“ schon in der Luft. Ein Weilchen flogen sie niedrig umher oder glitten auf, weiter weg, federleicht, in Ringen, Kreisen, von oben nach dem geringsten Lebenszeichen im Reisfeld spähend. Im Gleitflug schwebten sie über Pedro hin. „Hoi! Du drolliges Tier, Reiherbiest...“ Das war seine Art, sie zu schätzen. Im schrägen, haarscharfen Flug bogen sie herwärts, schlugen lärmend mit den Flügeln, setzten zum Tiefflug an, schossen dicht vor der Küche hin und her und schüttelten Wind auf. „Kreuz! So nah hab ich das Zeug noch nie gesehen...“ rief Maria Eva und mußte doch lachen. Es ließen ihr Spielzeug liegen die blonde Lourinha und Lucia, die dagegen pechschwarz war. „Sie werden langsam zahm, ob sie länger bei uns wohnen wollen?“ fragte Lourinha ernsthaft.

Nigra verfolgte auf dem Erdboden bellend ihre Schatten, die mit einemmal langgestreckt vorüberhuschten. Dann blickte sie ihnen aufwärts nach, den schnellen, flügelschlagenden, beide weiß und behende. Nigra so schwarz, sie – die weißen. Und das noch mehr, wenn sie an den Rändern der Wiese, schraffiert von Gräsern, nachdenklich beieinanderstanden. Dort verhüllte sie wie ein Vorhang Binsen oder Reis. Sie verschwanden und tauchten auf, lebende Flecken des Festen – das ichgewordene Weiß. Man hätte am liebsten sein Gesicht darin ausgeruht, zu einem anderen Schlaf. Sie ließen unsere Augen nicht los, sie klammerten sich an sie, ihre dicke Milch, ihr Reiherweiß hielt unseren Blick. Selbstvergessen standen sie in Bereitschaft, einbeinig, auf schwarzen Stelzen, Endlosigkeit mimend. Und so betrachteten sie sich in den kleinen Wasserspiegeln, vorläufig, in Abständen. Allein, stundenlang. Doch schwapp! – dann und wann ein Zwacken, ein Flappen, und blitzschnell sauste der Schnabel, und kein noch so kleiner Fisch entkam dem zerstiebenden Schwarm. Und noch einmal. Danach flatterten sie plötzlich auf, entschwebten dem Grün, wie verweht, halbhoch, höher, kein Zittern, und schwangen ein in das Kreisen des Karussells, ohne aus ihren Kissenbezügen zu schlüpfen. Schön war es, sie zu begleiten: Im Fluge rudert der Reiher langsam. Nigra bellte erbost.

„Sie sind doch das Gegenteil von Jaboticaba-Beeren, nicht?“ ... So – fand Lourinha – müsse man sie beschreiben. Man wußte, daß Irene, die ein paar ihrer Federn wünschte, versucht hatte, sie in großen bodenlosen Fallen zu fangen. Dengo, im Jäten des Gartens innehaltend, sagte, das Kinn herausgestreckt: „Es heißt, das Fleisch taugt nichts, es ist trocken, trocken, und schmeckt ranzig nach Fisch .. Und sie fliegen durchs Bambusgehölz-der-Amsel, sie zogen vor, im Gemüsegarten zu landen, der leuchtete von Gewässern. Um zu landen, kam der eine mit vorgestreckten Füßen von oben herab, die Schwingen leicht gekrümmt, lot- und senkrecht wie Leute ein Helikopter. Aber schon kam ihm der andere zuvor und berührte den Boden: aber nicht fest, unmittelbar, nein, wie ein Aasgeier, mit drei kurzen Sätzen – Taff! Taff! Taff! – mitunter erschrak man. Der Joaquim brummte, gestand: er hatte nichts gegen sie, sie mußten das sichere Zeichen für guten Regen sein. Sie näherten oder entfernten sich, ohne Hast, inmitten der kleinen Gemüsebeete, sie gingen auf ihren schwarzen spindeldürren Beinen, hoben das eine, den Fuß hoch, sehr hoch geredet, die Krallen eingezogen und eingerunzelt: Toff! So beschrieb es Lournha

Nigra lauerte auf die Vögel, bellte und stürzte vor, mit gespitzten Ohren und unsicherer Eile. Doch sie rannte über die kleine, aus vier glitschigen Bambusstecken gefertigte Brücke, rutschte aus vor Übermut und blieb mit den Beinen stecken, vor lauter Ungeduld. Bis sie wieder loskam, hing sie mit ihrem schweren Körper zwischen den Stäben und ruderte mit den Pfoten im Leeren, in dem diese weder Grund noch Boden fanden. Mittlerweile waren jene aufgeflogen, schlugen heftig, um in Schwung zu kommen, und schon waren sie weit: und flogen dem Regen nach. Sie glitten über Joaquim Serenos Garten hin, kehrten um zu dem von Antonio, gelangten zu einer Sandbank im Fluß, schwebten nieder – ließen sich fallen, gepflückt. Und richtig machten sie Mai, Jubel, Jungfrauen, Jasmine, Wahrheit, das unbezweifelbare Weiß; dort blieben sie lange. Und auch überall. Doch fast nie überquerten sie die kleine Viehweide, unterhalb der Brücke, wo der Sirimim, leicht geschwollen, von Regenfällen vermehrt, mit stärkerer Strömung reißt, wo es weniger Fische gibt oder diese sich aus Angst seltener aufhalten.

Sie schliefen auf der Weide oder auf den Steinen des Ufers oder mitten im Fluß, auf den großen Inseln. Auch auf jenem Baum hinter Joaquims Haus, auf dem Cajueiro, heute gefällt und nur noch ein Stumpf. Dort waren sie schneeig, sie selbst, schon sieben Tage lang. Dann und wann entfernten sie sich, auf Stunden, wie’s ihnen behalte, aber gegen Abend kehrten sie wieder.

Doch das blieb nicht so.