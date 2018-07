Auf der Suche nach Überbleibseln des alten Jerusalem, das um 1000 vor Christus vom jüdischen König David belagert wurde, gruben Archäologen vor Jahrzehnten eine Mauer und einen Turm aus. Sie hielten die Mauer für einen Teil der Stadtbefestigung, in deren Schutz die Jebusiter David verspottet hatten, und den Turm für ein Bauwerk, das David nach Eroberung der Stadt errichtete.

Die Forscher irrten, stellte jetzt die britische Archäologin Kathleen M. Kenyon bei eigenen Grabungsarbeiten in Jerusalem fest. Frau Kenyon, die der Universität Oxford angehört und gleichzeitig Direktor der „British School of Archeology“ in Jerusalem ist, fand die echte Mauer der Stadt.

Der Verdacht, daß die Kollegen ihre Funde nicht richtig gedeutet hatten, war der Archäologin bei strategischen Erwägungen gekommen. Die vermeintliche Stadtmauer stand am Rande des Abhanges zum Kidron-Tal. Im Tal war die Quelle Gihon, die allein das ganze Jahr über die Stadt mit Wasser versorgen konnte. Von der Quelle leitete zwar ein Kanal das Wasser zu einem Schacht am Berghang, aber der Schacht kam fast 30 Meter außerhalb der Mauer an die Oberfläche. Für die Verteidiger wäre dieser Schacht somit nutzlos gewesen.

Frau Kenyon konnte zunächst nachweisen, daß die Mauer nicht die Stadtmauer gewesen war und der Turm rund 800 Jahre weniger zählte, als die Entdecker geglaubt hatten. 45 Meter hangabwärts entdeckte die Archäologin die echte Stadtmauer aus der Zeit Davids. Die Mauer war damals schon 800 Jahre alt und erfüllte nach den Funden Frau Kenyons ihren Zweck noch weitere 300 Jahre. Sie schloß den lebenswichtigen Wasserschacht ein.

Damit erscheint eine Bibelstelle plausibel, die Einzelheiten über die Eroberung Jerusalems durch König David mitteilt Krieger Davids seien durch Wasserkanal und Schacht überraschend in die Stadt gelangt und hätten sie auf diese Weise kampflos erobert.