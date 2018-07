Hans-Krister Rönblom: Wennerström, Spion. Verlag Ullstein, Berlin; 159 Seiten, 12,80 DM.

Am 20. Juni 1963 wurde der schwedische Luftwaffenoberst Stig Erik Constans Wennerström unter der Beschuldigung verhaftet, höchste militärische Geheimnisse an den sowjetischen Geheimdienst verkauft zu haben. Regierungskrise und Mißtrauen bei den westlichen Freunden bildeten den Epilog zu jenem Spiel, das der ehrgeizige Kleinbürger und Wanderer zwischen zwei Welten angezettelt und das dem westlichen Verteidigungsbündnis Schaden in Höhe von mehreren Milliarden Mark zugefügt hatte. Das Gericht erkannte am 12. Juni 1964 auf Lebenslänglich und Beschlagnahme des Vermögens.

Schweden hatte seine Sensation.

Sensationen und frische Brötchen haben eines gemeinsam: sie lassen sich am besten warm verkaufen. Hans-Krister Rönblom, verstorbener Redakteur des „Aftonbladet“, hätte sich eigentlich die Finger verbrennen müssen, denn er holte sich das heiße Backwerk aus dem noch glühenden Ofen. Es wäre am besten gewesen, er hatte es gleich fallen lassen. Denn statt einer mit „nüchterner Logik und psychologischer Schärfe“ (so der Klappentext) erarbeiteten phänomenologischen Analyse präsentiert er dem historisch und krimonologisch interessierten Leser kalten Sauerteig.

Statt Tatsachen über verratene Geheimnisse preiszugeben, wartet er mit Vermutungen auf, die mit Redewendungen wie „Vielleicht“, „Man kann annehmen“ (S. 139) und „Ungefähr so trug es sich wirklich zu“ (S. 50) brillieren. Jeder bessere Zeitungsartikel liefert darüber mehr Material als das ganze Buch. Daß Wennerström das schwedische Luftabwehr- und Frühwarnsystem „Stril 60“ an die Sowjets preisgegeben und Unterlagen über die Anti-U-Boot-Rakete (Typ 304), den Düsenjäger „Draken“, den Abfangjäger Saab 37 an den russischen Geheimdienst weitergegeben hat, scheint der Journalist Rönblom, dem gute Beziehungen zur Regierung nachgesagt wurden, nicht zu wissen. Wie anders erklärt sich sein Schweigen über die zumindest dem Titel nach gut bekannten Geheimnisse, die er stets vage mit „geheimnisvollen Akten“ beschreibt?

Von Wennerströms Kontakt zu dem israelischen Geheimnisträger Beer weiß der Verfasser gar nichts, von dem zu jenem als „Dr. X“ in den Protokollberichten genannten Dr. Otto Prey nur äußerst mangelhaft zu berichten.

Dagegen gefällt er sich in allgemein gehaltenen Feststellungen sprachlich kurioser Art („Wer aber ertappt wird, von dem wird angenommen, daß er gegen die Gesetze der Gastfreiheit verstoßen hat, und er wird zur ‚persona non grata‘ erklärt und ersucht, das Land so schnell wie möglich zu verlassen“, S. 31) und laienhaften Vermutungen, die psychologisch verstanden sein wollen. Der Übersetzer Sven F. Deppe und der Verlag unterstützen den Autor in dem Bemühen, einem dubios dargestellten Sachverhalt die passende kuriose Sprachform zugeben. Die „alte Geschichte von dem menschlichen Faktor“ (S. 94) liegt ihnen ebenso am Herzen wie die Liebe, „die der anderen wert“ ist (S. 39). Wennerströms Untersuchung „Roda vengar“ erscheint bei ihnen 1964 statt 1946. Dem Philologen, auf der Suche nach Druckfehlern, mag diese Studie Vergnügen bereiten, jeden auch noch so bescheidenen Leser läßt sie unwillig zurück.

Die Ignoranz der Dokumente, die tantenhafte und langweilige Sprache, durch Druckfehler besonders hervorgehoben, vermögen kaum den Versuch zu entschuldigen, ein publizistisches Loch mit heißer Nadel journalistisch stopfen zu wollen. Peter-Hannes Lehmann