Fernsehen

Dreißig Minuten lang kein deutsches Wort, kein Kommentar, keine geschwätzige Deutung: Das Bild dominierte, der Phantasie des Betrachters waren keine Grenzen gezogen, es gab viele Interpretationsmöglichkeiten. Ein Appell an die Vorstellungskraft, eine Provokation der Intelligenz, ein mutiger Befehl: Leute, setzt die Unterschriften selbst, zieht das Fazit aus eigener Kraft, sprecht ein Urteil, ordnet die Bilder, führt die Gedanken zu Ende.

Man hörte Zigeunermusik, Räderrasseln und Hufschlag, Laute einer unverständlichen Sprache, Pferdewiehern und Hundegebell. Man sah Spielkarten, Finger beim Mischen, Finger beim Münzenraffen, Finger beim Gestikulieren. Schäbige Wagen standen herum, die Wiesen dampften, Schwaden von Bodennebel huschten vorbei; ein Mann spielte einen schielenden Unhold, Kinder schrien; die Staatsmacht, in Gestalt des buch- und stiftbewehrten Polizisten, stellte sich vor; Zigeuner argumentierten mit resignierter Empörung: weiter, weiter, auf geht’s, sie kannten das Spiel.

Kühne Schnitte markierten Kontraste; die Bilderlogik, nicht die Schulfunk-Pedanterie bestimmte den Ablauf des Films. Ein Geigenbogen, das Zaumzeug, Barfuß-Schritte durch das Gras, dann Tümpel und Büsche, polnische Landschaft, ein Wagenrad zur Linken, und zur Rechten die kümmerliche, von einem Stock gehaltene Rolle: Der Wagen schwankt, das Pferd strauchelt, die Leute sind arm. Dann ein Markt, Scheinaustausch, archaischer Handel, wallende Bärte, alte Männer flüstern einander etwas ins Ohr. Dann, ein Puppenspiel und graziöses Marionettentheater, das hochzeitliche Fest: Die weiße Braut, die verwegenen Fräcke, Schleifen und Bänder über schwarzem Tuch, man küßt sich, umarmt sich, drückt Händchen, nimmt Abschied, mimt Trauer und Lust, der Sippenverband gliedert sich neu, Flaschen machen die Runde, ein Schlückchen, ein herzhafter Zug, das weiße Fräulein verneigt sich, die Puppenfee führt die Hand eines alten Manns an die Lippen.

Und dann das sanfte, unvergeßliche Finale: Herbstlaub unter den Hufen, Kartoffelfeuer und Bauern, die den Fahrenden nachschaun; ein Gesicht hinter Scheiben, Tüllgardine und Regen, Jahr für Jahr das gleiche Bild, Wiederholung und Melancholie, schon wieder November, ich bin nicht mehr jung.

Der Film hatte den Titel Zigeuner auf polnischen Straßen, der Autor heißt Wladislaw Slesicki. Das Wagnis, dreißig Minuten lang nur Bilder und Geräusche zu geben, gelang. Man sah ein Meisterstück der Fernsehpublizistik, die keineswegs mit jener Publizität zu verwechseln ist, von der Ludwig Erhard, ein in der Fremdwortwahl nicht eben glücklicher Mann, am 10. November sprach.

Forschung, Wirtschaft und: Publizität: in der Tat, das war eine seltsame Trias; aber der Kanzler liebt es nun einmal, die Endungen -ismus und -istik durch das pompösere Finale -ität zu ersetzen. Extremität statt Extremismus, Publizität statt Publizistik... es kommt offenbar nicht so genau darauf an, und das sei denn doch, mit dem Mittel der Publizistik, der Publizität anvertraut.

Momos