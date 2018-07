Von Marianne Kesting

Seit seinem breiten Erfolg mit „Zazie in der Metro“ ist Raymond Queneau oft als ein Meister des burlesken Unterhaltungsromans eingeordnet worden, seit dem Erscheinen seiner Stilübungen „Autobus S“ als reiner Sprachspieler und Sprachphilosoph. Maurice Nadeau wiederum hält ihn für einen Nach-Surrealisten. (Tatsächlich hat Queneau in seinen Anfängen zur Gruppe von André Breton gehört, sich aber später vom surrealistischen Programm weitgehend gelöst.)

Aus all diesen Einordnungsversuchen, die sicherlich nicht falsch sind, aber das Phänomen zugleich nicht ganz zu umreißen vermögen, kann man jedenfalls eines entnehmen: daß Queneau ein schwer katalogisierbarer Autor ist. Und das ist heute ein Kriterium für Qualität.

Mit seinem 1948 geschriebenen und jüngst übersetzten Roman –

Raymond Queneau: „Heiliger Bimbam“ (Originaltitel: „Saint Glinglin“), aus dem Französischen von Eugen Helmlé und Ludwig Harig; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 296 S., 19,50 DM

kann sich der Leser, fern aller Kategorien, in ein Leseabenteuer stürzen, das ihn einer seltsam faszinierenden, aus Sprache bewußt erzeugten Welt mit merkwürdigen Kreationen und Kreaturen überantwortet, aus der wieder aufzutauchen schwerfällt, obgleich doch Queneau in keiner Zeile vergessen läßt, daß alles nur ein tiefsinniger Scherz sei.

Was in diesem Roman geschieht, kann man zwar erzählen, aber nicht der Faden der Ereignisse ist hier das Wesentliche. Immerhin gibt es so etwas wie eine durchgehende Handlung, und es gibt Hauptfiguren, deren Sicht die einzelnen Kapitel beherrscht.