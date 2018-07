Nur 77 Punkte erreichte John Paul Ertl bei einem Standard-Intelligenztest, womit er knapp oberhalb der Testleistung eines Hilfsschulen lag. Das wurmte den Studenten, zumal er soeben sein Abschlußexamen an der Universität Ottawa mit Auszeichnung bestanden hatte. Gewiß, Mister Ertl ist manchmal sehr nervös, besonders wenn man seine Intelligenz auf die Probe stellen will. Da macht er halt dumme Fehler. Aber so muß es vielen ergehen, sagte sich der junge Kanadier, und mancher durchaus normal begabte oder gar hochintelligente Mensch wird daran gescheitert sein – Intelligenztests werden in zunehmendem Maße bei Eignungsprüfungen für bestimmte Berufe vor allem in Amerika und Kanda angewandt.

Könnte man nicht die Intelligenz auf andere Weise prüfen, durch ein Verfahren, auf das die nervöse Labilität der Testperson keinen Einfluß hat? Mit dieser Frage wandte sich Ertl an seinen Psychologie-Professor Dr. William Barry. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit, eine solche Prüfungsmethode zu entwickeln. Die beiden Forscher gingen dabei von der Annahme aus, daß die Intelligenz eines Menschen mit der Reaktionsfähigkeit seines Gehirns gekoppelt sein muß. Diese Fähigkeit aber kann man mit einem Enzephalographen messen, einem Gerät, das die elektrischen Hirnströme aufzeichnet.

Die Amplituden dieser pulsierenden Ströme werden vorübergehend größer, wenn man die Versuchsperson kurzen Lichtreizen aussetzt. Ertl und Barry wollten nun feststellen, ob sich aus der Intensität und Spontaneität der auf diese Weise hervorgerufenen Amplitudenveränderungen der Intelligenzgrad ablesen läßt.

Zu diesem Zweck stellten die beiden Psychologen eine komplizierte Versuchsanordnung zusammen: Von einem kleinen Scheinwerfer wird der Prüfling in unregelmäßigen Abständen mit kurzen Lichtimpulsen angeblitzt – im Durchschnitt etwa einmal alle drei Sekunden, insgesamt rund hundertmal. Elektroden, die am Kopf angeschnallt sind, tasten die Hirnströme ab, die zunächst verstärkt und dann einem Computer zugeleitet werden. Dieser ist mit dem Scheinwerfer so synchronisiert, daß er kurz vor und noch einmal eine halbe Sekunde nach jedem Lichtblitz die Amplitude registriert. Nach Beendigung dieser Prozedur wertet der Computer die Gesamtheit der Meßergebnisse aus.

Bislang liegen die Meßresultate von 150 Personen vor, die außerdem einen Standard-Intelligenztest absolvieren mußten. „Der Vergleich beider Prüfungsbefunde zeigt eine überraschend gute Übereinstimmung“, erklärte Professor Barry kürzlich bei einer Pädagogen-Konferenz in New York, „wir sind uns zwar bewußt, daß wir mit unserem System nicht den Intelligenzquotienten erfassen, sondern nur einen neurologischen Effekt, der jedoch, wie wir vermuteten, offenbar eine wesentliche Voraussetzung für intelligente Reaktionen ist.“

Auch Mister Ertl ließ sich von der Maschine prüfen, die ihm bestätigte, daß er seine guten Examensnoten nicht etwa einem glücklichen Zufall verdankte. Sein enzephalographisches Testergebnis lag hoch über dem Durchschnitt. Ertls Kommentar: „Ich war zwar bisher der einzige Fall, bei dem sich eine deutliche Diskrepanz zwischen den Resultaten der herkömmlichen und unserer Prüfungsmethode zeigte, aber ich bin sicher, daß wir bei einer umfangreicheren Testreihe noch mehr solcher Ausnahmen finden werden. Dann aber sollte man sich doch überlegen, ob es nicht ratsam ist, in Zweifelsfällen die Intelligenzprüfung durch eine Hirnstrom-Reaktionsmessung zu ergänzen.“ V. G.