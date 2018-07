Inhalt Seite 1 — Keine Besserung in Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Wiener Aktienmarkt hat seinem Publikum in diesem Jahr nicht viel Freude bereitet. Zwar hat es an Versuchen nicht gefehlt, ihn mit Nachhilfe der großen Banken aus der nun schon seit Jahren anhaltenden Stagnation herauszuführen. Ein dauernder Erfolg ist aber ausgeblieben. Die Umsatztätigkeit belebte sich jeweils nur vorübergehend; die Kursbesserung blieb in engen Grenzen und diente den spärlichen Anlegern hauptsächlich dazu, Positionen zu lösen, die vorher abzubauen wegen der gedrückten Kurse unzweckmäßig gewesen sein mochte.

Nach den Sommerferien, die für die Wiener Börse stets eine Zeit friedhofsähnlicher Ruhe sind, schien allerdings eine dauerhaftere Besserung möglich zu sein. Etwa von Ende August an hat die Geschäftstätigkeit auf dem Aktienmarkt allmählich zugenommen. Vorsichtig dosierte Kauforders führten zu einer deutlichen Befestigung der Kurse, die von den Spitzenwerten aus – Banken, Brauereien, Steyr-Daimler-Puch, der Semperit und der Perlmooser Zementwerke – auch auf die sogenannten Mittelwerte überzugreifen begonnen hatte.

Es schien, als wäre sich das Publikum der lange ignorierten Tatsache bewußt geworden, daß zwischen den Aktienkursen und den Substanzwerten, welche die einzelnen Papiere repräsentierten, eine durchaus interessante und manches versprechende Lücke klaffte. Nebenbei bemerkt: Es sind nur die Aussichten auf Kursgewinne, die österreichische Aktien als Anlageobjekte interessant machen; denn die Dividendenrenditen sind mit brutto (also vor Abzug der Kapitalertragssteuer von 17,7 Prozent) zwei Prozent vergleichsweise unbefriedigend.

Möglicherweise hatte damals aber auch das politische Klima zur Besserung der Börsentendenz beigetragen. Nach einer Periode heftigen Zankens schienen die österreichischen Regierungsparteien nach den Sommerferien bereit, den Weg der Zusammenarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode im September 1966 gemeinsam fortzusetzen. Daß es dann doch anders gekommen ist und die Regierung wegen des Budgets ihren Rücktritt erklären mußte, hat der zarten Pflanze im Garten der Aktienbörse den Garaus gemacht. Das Publikum reagierte auf die Regierungskrise mit massiven Abgaben, die von den Banken zwar glatt, aber natürlich zu rückläufigen Kursen aufgenommen worden sind. Was die Kurse nach dem Ende der Sommerferien mühsam gewonnen hatten, war damit wieder verloren.

– Daß es sich dabei freilich eigentlich nur um unbedeutende Schwankungen gehandelt hatte, geht daraus hervor, daß die Änderung des Kursniveaus gemessen am Aktienindex der Creditanstalt-Bankverein – er basiert auf den zwanzig wichtigsten Werten der Wiener Börse – nur wenige Punkte betragen hat: Nach dem Stand von 67,51 Punkten zu Anfang September fiel der Index nach dem Rücktritt der Regierung auf 64,83 Punkte; seither wurde wieder eine Kleinigkeit aufgeholt.

Insgesamt liegt das Kursniveau an der Wiener Aktienbörse gegen Mitte November dennoch um rund 5 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Das ist gemessen an den Verlusten, die auf anderen europäischen Plätzen aufgetreten sind, nicht allzu viel. Hält man sich aber vor Augen, daß der Abstand zum Höhepunkt der Wiener Aktienkurse, der Anfang 1962 erreicht wurde, rund 35 Prozent beträgt, dann gewinnt der niedrige Index ein anderes Gewicht. Denn genau genommen bedeutet dies, daß sich die Wiener Aktienbörse von dem Debakel, dessen Tiefpunkt mit der Kubakrise des Jahres 1962 zusammengefallen war, bisher nicht wieder erholen konnte.

Eine durchgreifende Besserung ist vor der Bereinigung der innenpolitischen Krise nicht zu erwarten. Mit anderen Worten: die gegenwärtige Stagnation könnte bis in den Frühsommer des nächsten Jahres hinein anhalten. Denn ehe die neue Regierung nach den jetzt für den 6. März angesetzten allgemeinen Wahlen installiert sein wird, kann es leicht April werden.