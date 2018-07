Von Hanns Meenzen

Nach längerer Krankheit aus dem Hospital nach Hause entlassen, macht der Privatpatient Anton Müller eine unangenehme Erfahrung. Pro Pflegetag stellt ihm das Krankenhaus 70 Mark in Rechnung, aber seine Krankenversicherung erstattet nur 30 Mark. Die Kosten der ärztlichen Behandlung und andere Nebenkosten eingerechnet, stellt Herr Müller fest, daß sich die Beteiligung seiner Versicherung auf ein gutes Drittel der Kosten beschränkt; alles andere zahlt er aus eigener Tasche. Seine erste Reaktion ist Verärgerung. Ärger über das Krankenhaus, das derartige Forderungen stellt, und Ärger über die Versicherung, die so kleinlich den Tarif auslegt, mit dem er doch angeblich vor Jahren „bestens“ versichert war. Vor Jahren, das war 1958.

Damals betrugen die Krankenhauspflegekosten der zweiten Klasse im Bundesdurchschnitt etwa 30 Mark; inzwischen haben sie sich stark erhöht. Aber damals lagen auch die Arzthonorare niedriger, die Arzneien waren weniger kostspielig, Bestrahlungen, Massagen, Prothesen kosteten nur einen Teil von dem, was sie heute kosten.

Wohl nirgends ist die Teuerung so sichtbar wie im Bereich des Gesundheitswesens. Die Personalkosten steigen, der medizinische Fortschritt kostet Geld die Behandlungsmethoden werden immer Patienten aber auch anspruchsvoller – und mit verlängerter Lebenserwartung krankheitsanfälliger. In Zahlen: Der Index der Schäden, die die private Krankenversicherung pro Kopf zu ersetzen hat, ist seit 1955, also in zehn Jahren, um rund 170 Prozent gestiegen. Da Herr Müller das nicht bedacht hat, war er seit Jahren unterversichert.

Natürlich sind die Krankenversicherer ständig bemüht, solche Erscheinungen zu vermeiden. Es fehlt nicht an Aufforderungen und Angeboten an die Versicherten, den Versicherungsschutz zu ergänzen; aber oft genug stoßen die Vertreter dabei auf Gleichgültigkeit oder Vergeßlichkeit. Allerdings können die Versicherten nicht selten für sich in Anspruch nehmen, daß sie die Preiswürdigkeit und den Umfang des Versicherungsschutzes ohnehin nur schwer übersehen können und folglich auch nicht ohne weiteres davon zu überzeugen sind, daß und in welchem Umfang sie sich zusätzlich versichern sollten.

Wenn der Tarif einer privaten Krankenversicherung beispielsweise verspricht, eine ärztliche Behandlung bis zum x-fachen Satz eines Leistungsverzeichnisses zu vergüten, dann tappt der Versicherte hinsichtlich des Wertes dieser Zusage völlig im dunkeln. Weder kennt er die Positionen des Leistungsverzeichnisses, noch macht er sich die Mühe, sie zu studieren, noch ist er über die Liquidationsgeflogenheiten der Ärzte unterrichtet. Hinzu kommen Leistungsausschlußklauseln, Leistungseinschränkungen, Vorbehalte und Kündigungsmöglichkeiten des Versicherers an den verschiedensten und meist ungelesenen Stellen der allgemeinen Versicherungsbedingungen, so daß dem Versicherten stets unwohl ist bei dem Gedanken, es könne ihm tatsächlich einmal etwas passieren, es könne sich ein Großschaden einstellen. Denkt der Versichterte außerdem noch zurück an die Zeit des Vertragsabschlusses, an dem ihm die unterschiedlichsten Angebote mehrerer Versicherungsgesellschaften vorlagen, dann überfällt ihn möglicherweise das schlechte Gewissen: hätte er doch nur sorgfältiger verglichen; vielleicht wäre er heute besser versichert.

Wie also steht es heute um die Markttransparenz auf dem Gebiet der privaten Krankenversicherung? Die Konzentrationsenquete registriert 672 Versicherungsunternehmen, also eine Zahl, die angesichts der Tatsache, daß bereits 90 Prozent der Mitbürger sozialversichert sind, erschrecken lassen könnte. Von dem Prämienaufkommen der privaten Krankenversicherung entfallen jedoch 98 Prozent auf 71 Gesellschaften. Rund 600 Gesellschaften (Vereine auf Gegenseitigkeit) existieren also unter Ausschluß der Öffentlichkeit; sie sind berufsständische Institutionen auf regional eng begrenztem Räume, oft mit hoffnungslos überalterten Beständen, deren Überführung in größere Gesellschaften nicht zuletzt an persönlichen Fragen zu scheitern pflegt. Aber auch die verbleibenden, im Verband der privaten Krankenversicherung zusammengeschlossenen 69 Unternehmen mit einer Prämieneinnahme, die sich 1965 auf etwa 2,3 Milliarden Mark belaufen dürfte, treten nicht sämtlich als Wettbewerber in Erscheinung. Die zehn größten unter ihnen vereinigen wiederum 70 Prozent des Prämienaufkommens auf sich, und selbst unter diesen „Großen“ befinden sich Unternehmen, die, wie die Debeka, nur Beamte versichert, also nur die Versicherungsbedürfnisse einer begrenzten Gruppe mit speziellen Risiken (Beamtenbeihilfen!) zu befriedigen gedenkt. Andere Unternehmen zählen nur Bauern als Mitglieder oder nur Handwerker und auch dies wiederum regional begrenzt.