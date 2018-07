Inhalt Seite 1 — Neue Ordnung für Finanzgerichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit fünzehn Jahren wurde in der Bundesrepublik um die Neuregelung der Finanzgerichtsbarkeit gerungen. Jetzt endlich ist die längst überfällige Finanzgerichtsordnung (Bundesgesetzblatt 1965 I S. 1477) erschienen. Sie wird am 1. Januar 1966 in Kraft treten. Damit ist ein Zustand überwunden worden, der von den Gerichten und der Öffentlichkeit seit Jahren als unerträglich empfunden und als verfassungswidrig bezeichnet wurde. Das Fehlen einer Finanzgerichtsordnung wurde auch von dem Oberverwaltungsgerichtspräsidenten Professor Dr. Richard Naumann kritisiert, der seit Jahren dafür eintrat, daß die Finanzgerichtsbarkeit ganz von der Verwaltung gelöst würde und zu einer echten richterlichen Unabhängigkeit gelangt. Er meinte:

„Es geht nicht um den Schutz des sogenannten Steuersünders, sondern des ordentlichen Staatsbürgers, der sich von der perfekt arbeitenden Abgabenverwaltung manchmal beinahe erdrückt fühlt Es gibt immer noch Finanzrichter, die sich in ihrer Grundeinstellung von einem Finanzbeamten nicht hinreichend unterscheiden ... Das Gefühl aller Finanzrichter, nicht verlängerter Arm der Finanzbehörde, sondern Angehörige einer selbständigen Rechtsschutzeinrichtung zu sein, muß noch weiter gestärkt werden.“

Die Finanzgerichtsordnung (FGO) regelt nur das finanzgerichtliche Verfahren, das jetzt von der Abgabenordnung völlig getrennt wird. Das außergerichtliche Vorverfahren bei den Finanzverwaltungsbehörden in Form des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens bleibt erhalten und bildet eine Prozeßvoraussetzung für das Finanzgerichtsverfahren. Die Vorschriften über das neue Gerichtsverfahren gelten für die Anfechtung sämtlicher Verwaltungsakte.

Die Trennung des Gerichtsverfahrens von den Verwaltungsaufgaben zeigt sich besonders deutlich darin, daß das Finanzgericht einen angefochtenen Steuerbescheid nicht mehr zum Nachteil des Steuerpflichtigen ändern kann. Damit ist die stark angegriffene Verschlimmerungsmöglichkeit im finanzgerichtlichen Verfahren beseitigt worden. Das Finanzgericht darf auch nicht mehr eine rechtlich zutreffende Ermessensentscheidung des Finanzamtes durch eigenes abweichendes Ermessen ersetzen. Selbstverständlich kann und soll das Finanzgericht nach der neuen Regelung die Möglichkeit behalten, einen niedrigeren Steuerbetrag festzusetzen, wenn es einen solchen für rechtlich angebracht erachtet.

Der Weg zu den Finanzgerichten führt nicht mehr über die Berufung, wie es bisher der Fall war, sondern wird im üblichen Klageweg beschritten. Gegen die Maßnahmen der Finanzverwaltung ist also fortan Klage vor dem Finanzgericht zu erheben.

Da gibt es zunächst die Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte, deren Rechtswidrigkeit geltend gemacht wird. Mit der Verpflichtungsklage kann der Erlaß eines geforderten Verwaltungsaktes durchgesetzt werden, den die Verwaltungsbehörde entweder abgelehnt oder gar unterlassen hat. Durch die Feststellungsklage kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der alsbaldigen Feststellung hat. Schließlich gibt es noch die sogenannte Untätigkeitsklage. Diese ist zulässig, wenn die Finanzverwaltung über einen außergerichtlichen Rechtsbehelf ungebührlich lange nicht entscheidet. Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn die Finanzbehörde sechs Monate lang nichts unternommen hat. Wegen der Überlastung der Finanzbehörden ist diese Frist bis Ende 1968 auf neun Monate festgelegt worden. In dringenden Fällen brauchen diese Fristen aber nicht eingehalten zu werden.

Einen verstärkten Rechtsschutz genießt der Bürger jetzt vor allem auf zwei Gebieten, nämlich der einstweiligen Anordnungen im Steuerwesen und der Aussetzung der Vollziehung. Mit der Einführung der einstweiligen Anordnung durch die FGO wird mancher Fehlgriff der Finanzverwaltung schnell und wirksam beseitigt werden können.